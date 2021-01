VIDEO - Le centre de gestion des trains d'Occitanie côté coulisses à Toulouse

Dans cette tour de contrôle toulousaine, 35 personnes se relaient jour et nuit. Sofia, DPX.

Sur la partie ouest de l'Occitanie, 350 trains circulent chaque jour. "Et ce n'est pas simple de faire rouler des trains" comme l'explique Eloïse Yahia (responsable information voyageurs Lio Ter Occitanie) à Alban Forlot sur France Bleu Occitanie.

Plus de 9 trains sur 10 sont à l'heure

Depuis juillet 2020, le COP (centre opérationnel de production) se trouve dans des locaux neufs, dans les étages de la gare Matabiau à Toulouse. Sur 2 rangées distinctes, chacun est à son poste, dans un calme relatif. Dès qu'un incident se produit sur le réseau, la concentration reste mais la réactivité doit être immédiate. Plus en retrait, d'autres personnels anticipent les configurations des jours suivants pour avoir le bon matériel et le nombre suffisant d'agents. L'objectif est de faire circuler les trains à l'heure le plus possible, et faire face aux aléas de la météo ou aux encombrements divers sur les voies.

Eloise Yahia et Sofia Benatiya Andaloussi © Radio France - Alban Forlot

Immersion dans cet endroit où se prennent les décisions

France Bleu Occitanie a pu visiter le COP de la gare Matabiau à Toulouse qui gère la circulation des TER Lio Occitanie de l'ouest de la région. A Montpellier, un autre centre névralgique s'occupe de gérer le littoral et la partie plus à l'Est de l'Occitanie. Sofia Benatiya Andaloussi est manager de proximité (DPX) à la cellule ressource du COP TER Occitanie. C'est avec elle que commence notre visite.

Reportage Copier

En exclusivité, France Bleu Occitanie propose désormais des points trafic SNCF toutes les 30 minutes, matin et soir. Avec l'appli France Bleu, vous pouvez nous écouter partout, tout le temps.