Vivez l'expérience de la nuit en Pod le temps d'un weekend !

Si je vous dis PODS ? Cela ne vous évoque probablement pas grand-chose, et pourtant derrière ce mot étrange se cache un hébergement insolite tout à fait étonnant !

Un Pod est en réalité une petite hutte, un hébergement arrondi venu tout droit du Royaume-Uni, à mi-chemin entre l'igloo et la cabane. Et c'est au Volcaflore à Courbanges, près de Besse en Chandesse dans le Sancy, que vous allez pouvoir vivre l'expérience de la nuit en Pod !

Et pour continuer le voyage, vous pourrez également réserver le Kota Grill, un petit chalet finlandais doté d’un barbecue central avec une cheminée pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes. La promesse d'un voyage... au fond du jardin !

VolcaFlore

Le Domaine VolcaFlore vous attend pour une nuit dans le lodge Mouflon, avec un petit déjeuner livré au Lodge

et une truffade Auvergnate le soir !

Lodge Mouflon et Ecureuil- - VolcaFlore

A proximité de la Réserve Naturelle de la Vallée de Chaudefour, du Puy de Sancy, des lacs Pavin et Chambon, de Saint Nectaire, Murol, Besse, de la GTMC (Grande traversée du Massif Central à VTT) et des stations de ski.

Lodge Chamois - VolcaFlore

Venez pour de activités sportives et culturelles, ou simplement pour une pause détente en pleine nature.

Pour les regroupements familiaux et amicaux , il est même possible de privatiser tous les hébergements pour plus de tranquillité .

Pour plus d'information c'est ici : VolcaFlore