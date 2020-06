Vous avez du courrier... d'Arras

Découverte du Pays d'Artois et d'Arras, connue pour sa citadelle mais pas seulement.

Géraldine est à Arras. Elle y écrit une carte postale à son frère.

La dernière fois que je suis venue ici, c’était avec toi, en 2006, pour voir Depeche Mode sur la scène du Main Square Festival. Nous n'avions pas pris le temps de visiter, si ce n'est le Cellier des Arcades, rue de la Taillerie pour goûter à quelques bières du coin (avec modération).

C'est ma tournée, la tournée des incontournables à faire à Arras.

A commencer par l'ascension du beffroi, le balcon d’Arras. Il faut d’abord descendre dans le ventre de l’hôtel de ville pour rejoindre l’ascenseur qui nous hisse jusqu’aux cloches, puis emprunter un escalier d’une quarantaine de marches avant d’atteindre une porte vers le ciel. Ou, je n’étais pas sereine arrivée en haut, mais quelle vue...

La cathédrale et l’abbaye Saint-Vaast, les vieux quartiers, la citadelle et au loin Lorette, Vimy, le bassin minier, les collines de l’Artois.

Midi. J’étais en haut et le carillon et ses 37 cloches ont sonné l'air de « On ira voir la fête d’Arras».

Après être montée si haut, me voilà 12 mètres sous terre, dans les boves, les entrailles de la ville! Ce sont des anciennes carrières de craie. Un véritable labyrinthe souterrain. Elles s’étalent sur une vingtaine de kilomètres. Elles ont étés utilisées par les soldats du Commonwealth avant l’assaut de la célèbre Bataille d’Arras le 9 avril 1917. 24 000 soldats y ont séjournés, soit l’équivalent de la population arrageoise !

Une visite étonnante, à prolonger par celle de la Carrière Wellington. Juste au dessus, la Place des Héros, en hommage aux résistants de la Seconde Guerre mondiale.

Mercredi c'est jour de marché. L'ambiance y est unique. Je ne les ai pas compté mais il y avait au moins 200 étals colorés et gourmands. Passage obligé par la pâtisserie Thibault pour acheter des rats en chocolats, un feuilleté praliné recouvert de chocolat noir, moulé en forme de petit (ou grand) rat.

Arras et les rats, c’est une longue histoire.

L’amour pour ce quadrupède habituellement décrié, vient d’abord d’un jeu de mots évident. Mais c'est la guerre de Trente Ans qui a réellement fait entrer le rat d’Arras dans l’histoire. Les troupes de Louis XIII s’emparèrent de la cité artésienne, alors espagnole. Ils découvrirent une inscription ironique laissée par les Hispaniques :

Quand les Français prendront Arras, les souris mangeront les chats ».

Les soldats répondirent sur le même ton de la provocation en effaçant une seule lettre, ce qui devint : "Quand les Français rendront Arras, les souris mangeront les chats."

Arras est restée française, et les rats s’en donnent à cœur joie !

Une dernière petite bière chez Marcel, un zythologue émérite, fin connaisseur de l’univers brassicole des Hauts-de-France et je rentre.

Des bises frangin

Signée Géraldine