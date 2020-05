Vous avez du courrier… d’Étretat

Papi, petite tu m'avais lu, Arsène lupin, gentleman cambrioleur.

Bon Baiser du Magicien au 47 identités Copier

Eh bien m'y voilà, là où Maurice Leblanc a imaginé les histoires de ton héros préféré. Mi-Robin des Bois, mi-Don Juan. À la fois voleur et séducteur. Imagine, Papi, un écrin de verdure fleurie, baignée par une douce lumière, et cette splendide maison normande à pans de bois. C'est le clos Lupin, 15, rue Guy de Maupassant à Étretat. L'ambiance y est si particulière que l'on s'attend À voir Arsène lupin surgir d'un bosquet. La « maison d'écrivain la plus visitée en France » a été rachetée par sa petite-fille en 1999, et depuis elle est ouverte au public.

J'ai été accueilli par Grognard, le fidèle compagnon du Magicien aux 47 identités. « Ne vous égarez pas, les couloirs secrets ne manquent pas, et puis... gardez vos mains près de vos poches et de vos sacs, mesdames, on ne sait jamais... »

Une porte s'entrouvre sur le cabinet de travail en rotonde de Maurice Leblanc ; l'histoire commence. Une énigme en sept temps, faite de sons et lumières. Je dois trouver des indices pour enfin toucher à mon but : rejoindre le « cabinet de déguisement » et les « 47 lupins ». Et si le secret de l'Aiguille se trouvait dans un recoin de la Côte d'Albâtre dénommé l'aval d'Étretat ? Ce sera le décor de ma prochaine enquête à te raconter.

Je file jusqu’à cet étrange pic planté à son abord ouest. On ne peut approcher à pieds secs que quelques jours par an.

Le Mystère de l'Aiguille Creuse renferme un secret que les Rois de France se transmettent depuis Jules César, et dont Arsène Lupin s'est rendu maître. La fameuse aiguille contient le plus fabuleux trésor jamais imaginé. Il rassemble les dots des reines, perles, rubis, saphirs et diamants. La fortune des rois de France.

Courtine, Manneporte, falaises d’Aval et d’Amont, le Roc Vaudieu ou encore l’Aiguille de Belval, ce sont les noms mystérieux que portent ces sculptures taillées par les flots dans la craie et le silex du plateau du Pays de Caux. J'y ai vu la tête d’un éléphant trempant sa trompe dans les vagues. Maupassant, lui, prétendait qu’un navire, toutes voiles dehors, pourrait franchir l’arcade de la Manneporte.

Papi, ce qui est certain, c'est qu'au sommet de ces majestés de calcaire, les légendes n’ont pas toutes besoin d’être écrites. Elles vivent d’elles-mêmes dans cet écrin dont la renommée millénaire n’a pas entamé la beauté sauvage.

Des bisous Papi.

Signé Géraldine