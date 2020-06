Vous avez du courrier... de Annecy

Géraldine Mayr est à Annecy. Elle s'est posée sur la plage d'Annecy-Le-Vieux pour écrire une carte postale à sa maman.

La carte postale de Géraldine Mayr : Annecy

Maman,

L’eau turquoise de son lac semble irréelle et avec ses canaux, ses ruelles folkloriques et ses maisons ornées de géraniums, il règne ici comme une atmosphère Vénitienne.

D’où son surnom d'ailleurs, la Venise des Alpes. Annecy est à un peu plus de 4h de Paris en TGV.

Je pense d'ailleurs déjà à revenir au mois de Mars pour le carnaval.

Ce matin, en me baladant en ville, ce bâtiment avec ses tourelles fantaisistes m'a intrigué. Un îlot triangulaire, posé sur le canal du Thiou (le plus petit fleuve de France avec ses 3,5 km de longueur). C'est le Palais de l’Isle.

Érigé au XIIème siècle, il fut d’abord une résidence seigneuriale avant de devenir un palais de justice, et enfin une prison (des détenus chanceux !). Il s’agirait du deuxième monument français le plus photographié, après la tour Eiffel à Paris.

Le Palais de l'Isle © Getty

Point de départ en général pour ceux et celles qui comme moi découvre Annecy : le Pâquier, l’immense pelouse bordant le lac. Je l'ai longé sur la droite jusqu’aux jardins de l’Europe.

Puis, un passage obligé par le Pont des Amours, à l'entrée du canal du Vassé. La légende urbaine dit que deux amoureux se donnant un baiser en son milieu seront unis pour la vie. D'autres disent que le Pont des Amours doit son nom à son ancienne fréquentation de rencontre pour les amours tarifés des prostituées. Peu importe, la vue sur ce pont est incroyable.

De l’autre côté, Les jardins de l’Impérial Palace, le grand hôtel d’Annecy

Et le lac alors? Oui on y vient.

Pour ne rien te cacher, j'ai attendu la fin de journée pour y aller. Je voulais voir le soleil se coucher dessus. Il est considéré comme le plus beau et le plus pur d’Europe. Le lac d’Annecy est un véritable bijou de la nature, un panorama enchanteur avec des eaux topazes. J'imagine qu'en hiver, ce décor invite à la contemplation. Aux beaux jours, c'est un vrai lieu de vie.

Cycliste autour du lac © Getty

Farniente, baignade, plongée, sports nautiques, pêche, croisières, canyoning et du vélo. Le tour complet du lac d’Annecy en vélo, fait environ 42 kilomètres avec autant de km de pistes cyclables. Les annéciens et les anneciennes ne s'ennuient pas.

J'ai posé ma serviette sur la plage d’Annecy-le-Vieux, à un kilomètre à l’Est du Champs de Mars. Et avant que le soleil ne se couche, je vais m'initier au sport local j'ai l'impression : le paddle. Je vais devoir tenir debout sur une planche et avancer a l'aide du pagaie.

Maman, à bientôt pour te montrer toutes les photos que j'ai prise et qui auront, à coup sûr,des airs de cartes postales. Sur la tienne c'est l’écluse Fleurie du Thiou, autre passage incontournable à Annecy.

Signée Geraldine