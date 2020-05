Vous avez du courrier... de Biscarosse !

Allez, monte Mamie. Je t'emmène en ballade en Rosalie. C'est un drôle d'engin, moitié voiture, moitié vélo. Ça te changera de ton fauteuil à toi.

Bon baisers de Biscarosse

Petite carte postale de Biscarrosse, dans les Landes. Mamie, l'odeur y est absolument incroyable, une douce odeur de pin. Naïvement je pensais que c'était tout petit, mais en fait c'est deux fois Paris en termes de superficie. Il y a Biscarrosse bourg, Biscarrosse lac et Biscarrosse plage.

Tu savais, mamie que Biscarrosse est la capitale de l’hydraviation ? Le boulanger m'a raconté que ça remonte aux années 30 avec Pierre George Latécoère. Il avait installé un de ses ateliers de montage ici, et donc les plus grands aviateurs sont passés dans le coin. St Exupéry et Mermoz, entre autres.

Demain, petite balade en barque pour découvrir les marais. La formation des dunes, des lacs et l'exploitation de la résine des pins. J'ai réservé auprès du musée des traditions et de l'histoire de Biscarrosse...

Je te connais, Mamie, et à coup sûr tu t'inquiètes que je décide de m'initier au surf. Ce serait quand même dommage de ne pas essayer, non ? C'est le sport national ici. L'océan Atlantique borde Biscarrosse sur 9 km. En fait c'est une carte postale vivante. Mais oui Mamie, tu as raison, je ferai attention aux forts courants, phénomène caractéristique de la région.

Et sinon, il y a 13 mille hectares de forêts, et 3 lacs d'eau douce. Le boulanger, toujours lui, m'a conseillé celui de Cazaux, le second plus grand lac de France m'a t'il dit. Pas de quoi s'ennuyer dans ce joli coin des landes.

Et est-ce que je mange bien ? Bien sûr Mamie. Encore une région française qui ne manque pas de spécialités. Toi, je sais que tu aurais adoré la garbure gasconne. Une sorte de soupe de choux et de légumes avec une cuisse de canard ou du jarret de porc. Moi je préfère la tourtière, un succulent gâteau aux pommes, servi avec un petit verre de blanc. Ça c'est vraiment les vacances.

Allez Mamie, je vais continuer ma balade en Rosalie, direction le front de mer pour profiter d'un joli coucher de soleil sur Biscarrosse

Je t'embrasse, prend soin de toi et à bientôt ailleurs en France.