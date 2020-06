Vous avez du courrier... de Bourgogne Copier

Monsieur Fuentes,

J'ai pris l'habitude en attendant mon tour dans la file d'attente. de regarder comme vous dites "votre coin de voyage", ce mur de votre boutique décoré par toutes les cartes postales envoyées par vos clients préférés. Vous pourrez rajouter la mienne....

Dessus, pour accompagner une de vos succulentes cote de de bœuf, de la moutarde, un verre de kir pour faire passer le tout et un joli pain d’épice. Ce sont quelques-unes des spécialités du coin.

Je vous glisse aussi la recette du Poulet Gaston Gerard.... Un accident de cuisine initialement mais qui est aujourd'hui un des plats traditionnels dijonnais.

Ce jour-là, en 1930, Reine Geneviève Bourgogne, la première épouse de Gaston Gérard, ministre député maire de Dijon, cuisine pour leur invité, Curnonsky, un humoriste et célèbre critique culinaire.

Dans leur cuisine de leur maison rue du petit potet, elle renverse par accident un pot de paprika dans la cocotte de sa préparation. Pour rattraper l'incident, elle décide d'ajouter du vin blanc de Bourgogne, de la crème fraîche et du comté râpé. La recette est une réussite et plait à leur hôte. C'est ainsi qu'est née le poulet Gaston Gérard. Clin d’œil à son mari.

Servi avec une purée maison et un verre de chassagne montrachet, c'est à tomber par terre.

Pour s'ouvrir l’appétit et découvrir à pied la capitale des ducs de bourgogne, suivez les flèches nichées entre les pavés, des flèches en bronze habillées d'une chouette, l’emblème de la ville. Il y en a 1.600.

Le circuit se fait en 22 étapes avec justement un passage incontournable devant la statue de la chouette. Une petite chouette en pierre sculptée dans un contrefort de l’église Notre-Dame, un porte-bonheur ancestral. Touchez-la de la main gauche, placez votre main droite sur le cœur et la chouette exaucera votre vœu !

Et pour avoir un panorama sur toute la ville et une vue plongeante sur la Place de la libération, il faut absolument faire la montée de la Tour Philippe le Bon, une tour de 46 mètres construite par les ducs de Bourgogne entre 1450 et 1460 et adossée au logis ducal.

De là-haut, on réalise que Dijon mérite bien son surnom de ville aux cent clochers !

Monsieur Fuentes, au plaisir de vous emmener ailleurs en France et de continuer à habiller le mur de carte postale de La boutique...

Signée Géraldine