Vous avez du courrier... de Camargue !

Chaque jour, Géraldine poursuit son tour de France en carte postale. Aujourd'hui, direction la Camargue. Elle écrit... à sa nièce.

Ma puce,

Du rose et des chevaux blancs avec des faux airs de licornes, le paradis des petites filles de ton âge non ?

Ici, enserrée entre les deux bras du Rhône et de la mer Méditerranée, vivent en harmonie les hommes, les chevaux, les taureaux et les oiseaux, dont les flamants roses, emblème de cette terre de contrastes.

Capitale de la Camargue : les Saintes Marie de la Mer. Ambiance station balnéaire, version camarguaise. Ici, les 24 et 25 mai, le pèlerinage gitan rassemble les foules autour de Sainte Sara, la Patronne des gitans.

De là, j'ai embarqué sur le Tiki III, un authentique bateau à roue, très typique. 1h et demie de balade pour remonter l’embouchure du Rhône jusqu’au Bac du Sauvage.

Avec Saintes-Maries-de-la-Mer, Arles aussi, fait partie des villes incontournables en Camargue. Son amphithéâtre Romain est toujours debout. Imagine dedans, des jeux et des combats, dans le style du Colisée à Rome.

Sinon, quoi de mieux pour s’imprégner des traditions et de la culture camarguaise qu'une Manade. C'est quoi ? Ce sont les endroits où sont élevés les taureaux et les chevaux . Ils participent aux fêtes taurines et aux courses camarguaises.

J'ai fait un tour dans une remorque tractée pour m’approcher au plus près des taureaux. J'ai assisté à la ferrade, le marquage des taureaux. J'ai vu les gardians à l'oeuvre. En Camargue, le cheval est avant tout le compagnon du gardian mais aussi son outil de travail.

Les taureaux de Camargue © Getty

Pour le déjeuner, j'ai mangé pour la première fois de la gardiane de taureau et son riz camarguais. Le riz toi ma puce, tu aimes le manger avec du ketchup. Et bien 75% de la production française vient d'ici. Je n'invente rien. Je l'ai appris à la Maison du Riz, un lieu pédagogique mis sur pied par la famille Rozière, riziculteurs depuis 5 générations.

Avec la riziculture, la culture du sel est incontournable, on l'appelle "L'or Blanc de Camargue".

Visite du village de Salin-de-Giraud. De beaux rectangles d’eau rose à perte de vue ! J'ai vu des montagnes de sel de plus de 10 mètres de haut. Tu sais comment on appel ceux qui travaillent le sel? Des sauniers.

Direction ensuite le Parc Ornithologique du Pont de Gau, le paradis des oiseaux en Camargue.

Les flamands roses que tu collectionnes en peluche, j'en ai aussi vu plein autour de l’étang du Fangassier. C’est le seul lieu français de reproduction du flamant rose.

Petit tour aussi sur plage de Beauduc où souffle un vent de liberté. L'une des rares plages où le camping sauvage est encore toléré. Une référence pour les kitesurfers.

La journée se termine. Tata s'offre un verre en terrasse, à Aigues-Mortes, une ville fortifiée, entourée de remparts.

Aigues-Mortes © Getty

Les taureaux, le folklore gitan, les horizons sans fin, l’odeur du sel et le bruit des vagues... Des bisous de Camargue.

Signée Géraldine