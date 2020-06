Vous avez du courrier... de Carcasonne

Après la Dune du Pilat, Géraldine écrit à son fils depuis la cité de Carcassonne.

Direction Carcassonne avec Géraldine Mayr Copier

Mon petit cœur,

Tu adores jouer a ce jeu dont le thème est la construction d'un paysage médiéval par la pose de tuile : Carcassonne.

Et bien figure toi que j'y suis, à Carcassonne. Avec au nord La Montagne Noire et au Sud la Chaîne des Pyrénées.

Le film "Les Visiteurs", que l'on a récemment vu ensemble, il a été en partie tourné ici.

Alors, à quoi ça ressemble en vrai ?

Imagine déjà, une ville divisée en deux. La ville basse qui occupe les berges du fleuve à l'ouest et la ville haute qui occupe la colline surplombant l'Aude. Et c'est là-haut justement qu'il y a la cité médiévale de Carcassonne, classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis 1997. Trois millions de visiteurs chaque année. C'est la plus grosse forteresse d'Europe. Et, comme dans ton jeu, la Cité est ceinturée de deux rangées de remparts.

Une enceinte extérieure, une enceinte intérieure et l’ensemble est composé du château comtal, de barbacanes, d’une basilique, d’un pont levis et de 52 tours. Tu te doutes bien, mon chéri, que la balade se fait à pied. Oui, ça aurait fatiguant pour tes petites jambes.

Mais j'ai croisé dans les ruelles pavés pleins de garçons de ton âge, déguisés en chevalier et ils avaient l'air de bien se marrer.

Tu n'aimes pas non plus les musées, sous prétexte que c'est chiant les musées... Mais celui ci aurait à coup sûr aiguisé ta curiosité.

Le Musée de l’Inquisition! Ce musée peut sembler déroutant mais le sujet est sensible, il abrite une grande collection d’instruments de torture, allant du XIIème siècle à la Révolution Française. On y explique le terrible parcours que subissaient les hérétiques, du procès au bûcher.

La ville de Carcassonne entretient la légende, parait-il totalement fausse, selon laquelle le nom de la ville daterait du début du IXème siècle, au moment où la ville aurait été sarrasine. Charlemagne en aurait fait le siège, mais la maîtresse des lieux, Dame Carcas, aurait fort résisté et aurait eu cette idée : les assiégés ne mangeant pas de porc, ils auraient engraissés le dernier petit cochon de la cité et l'aurait jeté par dessus les remparts. Charlemagne et ses hommes, en conclut que la cité débordait encore de soldats et de vivres au point de gaspiller un porc nourri au blé, leva le siège.

Voyant l'armée de Charlemagne quitter la plaine devant la Cité, Dame Carcas fit sonner toutes les cloches de la ville. Un des hommes de Charlemagne s'écria alors : « Carcas sonne ! », créant ainsi le nom de la ville.

Maman t’écrit du Pont Vieux qui relie la bastide Saint-Louis à la cité médiévale de Carcassonne. Le moment est magique, la nuit est en train de tomber, les murailles sont éclairées. La vue est ensorcelante.

Des bisous mon chevalier.

Signée Maman.