Vous avez du courrier... de Concarneau !

Géraldine Mayr continue son Tour de France en carte postale. Direction le Finistère aujourd'hui et plus particulièrement Concarneau.

Accompagnée du chant des mouettes, Geraldine Mayr est aujourd'hui dans le Finistère, à Concarneau. Elle y écrit une carte postale pour son amoureux.

Mon amour,

Pour nos noces de Froment, une escapade au pays de la Galette. (Soit dit en passant vivement notre 18éme anniversaire pour découvrir ensemble la grande barrière de corail australienne)

En attendant, promenade iodée dans la ville bleue. Le bleu des filets utilisés pour mieux leurrer les poissons. Concarneau.

Ici, les fortifications médiévales côtoient la corniche où l’architecture balnéaire flirte avec l’océan. Sa ville-close est l’un des sites les plus visités de Bretagne. Reliée à la terre par deux petits ponts surmontés d'un beffroi et d'un cadran solaire, elle est bâtie sur un îlot de 350 m de long sur 100 m de large. Ceinturées par d'épais remparts, le long de ses ruelles pavées, de magnifiques maisons à pans de bois fleuries, son musée de la pêche (qui retrace l'évolution de la pêche, des plus vieilles méthodes jusqu'aux techniques actuelles), le restaurant de la porte aux vins, une institution, sa maison du kouign-amann. S’il est bien fait, il doit être parfaitement feuilleté et fondre en bouche.

Et en haut des remparts, la vue sur toute la baie. La plus belle baie de Bretagne parait-il.

Pour accéder à la Ville Close, deux options : à pied ou en bateau.

A pied par le pont ou par la mer à bord du P'tit bac. 5 min tout juste de traversée mais j'ai eu comme le sentiment de partir à l'aventure.

Le port de pêche de Concarneau est le premier port thonier d'Europe et le troisième de France pour le poisson frais. Installés au pied des remparts, la Criée et le Grand Marché de Concarneau est un incontournable. Mais loupé pour moi, il aurait fallu que je me lève plus tôt.

Ce midi, j'ai goûté aux crêpes de blé noir et de froment du Petit Chaperon Rouge, Place du Guesclin, une adresse un peu en retrait du bassin portuaire, mais une des meilleures crêperies du coin. Balade digestive sur la corniche qui longe les flots jusqu'à la magnifique plage des Sables Blancs.

Ensuite, A bord d'une navette j'ai rejoint l'îlot Saint-Nicolas. Un coin de sable au milieu d'une mer turquoise Les Maldives version Finistère !

Ici, chaque printemps, des naturalistes du monde entier débarquent à la découverte du célèbre Narcisse des Glénan. Ça ressemble à une jonquille. Découverte en 1803 par un pharmacien de Quimper, cette fleur, unique et éphémère, ne peut être exportée puisque les plants ne se reproduisent plus au bout de quelques années. Devant l’inévitable disparition de l’espèce, une réserve naturelle fut créée en 1973 sur l’île St Nicolas afin de la protéger.

Mon amour, carte postale du Finistère... "Penn-ar-Bed" en breton.

Ce qui signifie « bout du monde ». Avec toi, j'irais jusqu'au bout du monde.

Da Garan

Signée Géraldine