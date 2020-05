Vous avez du courrier... de la Dune du Pilat

C'est quoi tout ce sable ?

L'étrange Dune du Pilat Copier

C'est une montagne mon chéri, la plus haute montagne de sable d’Europe. Le plus joli bac à sable d'Europe. C'est fou non ? 106 m de haut, 3 km de long, et sous mes pieds des millions de mètre cube de sable. Unique ! Sublime ! Gigantesque !

J'avais deux options pour la gravir : par les marches ou par le sable. À ton avis Maman a choisi laquelle ? Oui, sans surprise, j'ai choisi les marches, en prenant En plus le soin de prendre une glace en bas, pour me donner des forces. Fais pas le malin mon petit cœur hein, j'avoue que j’étais contente de ne pas t'avoir dans les pattes. Tu aurais à coup sûr grogné que c’était trop haut, trop dur, qu'il faisait trop chaud, etc. Mais je te jure qu'après avoir escaladé la dune, non sans peine, tu aurais oublié ta fatigue, subjugué par le fantastique panorama.

J'ai eu comme l'impression que les couleurs changeaient à chaque instant. On a vu sur la réserve naturelle du banc d'Arguin, sur la forêt et la pointe du Cap Ferret.

Si j'ai tout bien compris, c'est le temps, le vent et la mer qui ont façonné cette célèbre Dame blanche. Son histoire remonte à des milliers d'années et de récentes fouilles archéologiques prouvent qu'il y 2600 ans des humains vivaient sur le site.

La Dune est à la limite du vivant : elle se déplace, elle bouge, elle avance. Au point que régulièrement des scientifiques l'arpentent de gauche à droite, de haut en bas, d’avant en arrière, d’est en ouest, du nord au sud, pour la mesurer.

À côté de moi, il y avait un petit groupe -des habitués des lieux-, ils m'ont confirmé que leur Dune est un trésor menacé par l’érosion, et que c'est un site remarquable à protéger pour les générations futures. J'en ai aussi profité pour leur demander qu'est-ce qui embaume l'air ambiant. C'est en fait une plante : l'immortelle des sables. On dirait qu'elle a des poils et elle dégage comme une odeur de curry.

La vue, l'odeur, l'histoire... voilà, tu sais presque tout. Comme si tu étais avec moi, tout en haut de cette Dune du Pilat. Elle est chaque année martelée par les deux pieds de plus de 2 millions de visiteurs. Et les tiens la prochaine fois.

Je t'aime

Signé maman