Vous avez du courrier... de La Rochelle

Géraldine écrit une carte postale à son fils. Elle est à La Rochelle.

Chéri,

De là-haut, j'avais vue incroyable sur toute la ville. J'ai même vu, au loin, le fameux Fort Boyard et les îles d’Aix, la Tour Saint-Nicolas, la plus haute, la Tour de la Chaîne, puis plus loin, reliée à cette dernière par une courtine, la Tour de la Lanterne, à la fois phare et prison. Ces 3 tours sont les gardiennes de la cité. Dressées face à l’Atlantique, elles témoignent de la puissance et de la richesse de La Rochelle à travers les siècles.

Après avoir flâné au bord de l’eau et repris mon souffle suite à l’ascension des tours, un petit tour dans la vieille ville de La Rochelle. On passe par la porte de la Grosse Horloge.

Les rues à arcades... l'un des charmes de La Rochelle. Elles permettaient aux commerçants d’étaler leurs marchandises tout en les protégeant contre les intempéries. L’hôtel de ville, avec son enceinte gothique et sa façade ornée de gargouilles, a des allures de château fort. Petit crochet aussi par la très jolie rue de l’Escale célèbre pour son sol pavé des pierres en provenance du St-Laurent au Canada

Les effluves iodées qui émanent des brasseries du quartier m'ont donné envie de déguster une assiette de langoustines ou un filet de poisson de la criée.

J'ai trouvé mon bonheur un peu plus loin dans la rue Saint-Jean-du-Pérot après quelques emplettes dans une épicerie fine autour des halles du vieux marché.

A l'heure du goûter, Place de Verdun, au Café de la Paix, qui a conservé son décor "Belle Époque" orné de lustres, de dorures et de peintures au plafond, je me suis autorisé un verre de pinot. Direction ensuite le Parc Charruyer qui s’étend sur deux kilomètres entre la porte-Dauphine et le quartier du Mail. Première fois que je voyais des Palmiers de Chine!

J'ai bien fait aussi de ne pas m'arrêter à son aspect extérieur, somme toute assez basique.

J'ai poussé les portes de la cathédrale Saint-Louis qui se trouve à deux pas de la maison Henri II et l’intérieur vaut le détour pour ses peintures, ses tableaux et ses magnifiques vitraux.

Pour t’écrire cette carte postale, je me suis installée sur un des bancs de pierre qui bordent la plage de la Concurrence. Je profite du panorama sur la baie du Pertuis d’Antioche.

Je regagnerais le Vieux-Port ensuite par la passerelle en bois de la Porte des Deux-Moulins et traverserait l’esplanade Saint-Jean-d’Acre.

Et pour terminer ce bel après-midi à la Rochelle : une dernière gourmandise chez le glacier Ernest, à l’angle du Cours des Dames !

Maman t'embrasse.