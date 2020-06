Vous avez du courrier... de la Route des Vins

Chaque jour, Géraldine poursuit son tour de France en carte postale. Aujourd'hui, direction l'Alsace et la Route des Vins. Elle écrit... à son caviste !

Sur la Route des Vins d'Alsace

Cher Alain, c'est sur vos conseils que le temps d'une escapade je fait une infidélité à mes terres bourguignonnes. Petit tour chez nos voisins, plus à l'est, sur la Route des Vins d'Alsace. Elle serpente sur 170 km, du nord au sud de la région et traverse 120 villages viticoles.

Pour la petite histoire, cette route des vins a été créée à l'occasion d'un rallye automobile.

La route des vins © Getty

Le 30 Mai 1953, deux convois prirent la route en même temps, l'un de l'extrémité nord du vignoble alsacien, à Marlenheim, et l'autre de l'extrémité sud, à Thann, et roulèrent à la rencontre l'un de l'autre. Plusieurs dégustations et visites touristiques ont eu lieu en route et malgré le mauvais temps, la presse régionale s'en était fait l'écho.

Depuis, amateurs et fins connaisseurs se laissent charmer par l'authenticité de ces perles du vignoble. Le berceau de 7 cépages et d'incontournables Grands Crus.

Cette carte postale, je vous l'envoie de Barr, entre Obernai et Sélestat. Une jolie bourgade viticole avec ses maisons à colombages, les géraniums à profusion et les vignes à deux pas du centre historique. Entre deux gorgées de Sylvaner (à boire avec modération), un petit tour par la place de l’hôtel de ville, construit sur les ruines d’un ancien château-fort détruit par le Diable (si, si !).

En face, l’auberge du Brochet, qui a traversé les siècles et qui aurait déjà pu bénéficier d’avis positifs sur Tripadvisor en 1521. A l’époque d'ailleurs, les nombreuses auberges de la ville portaient toutes un nom d’animal.

A voir aussi à Barr, la fontaine dite de « l’Enfant à la Conque », du haut de laquelle un enfant s’amuse à écouter les ragots et autres petites histoires de la ville.

La colline sur laquelle pousse la vigne et qui a donné son nom à un grand cru, c'est Kirchberg. Un verre cette fois ci de Gewurztraminer et je file à Riquewhir, entre crêtes des Vosges et plaine d’Alsace, la "Perle du vignoble alsacien", entourée de remparts.

Riquewhir © Getty

Le village a conservé toute son architecture depuis le XIIIème siècle en passant miraculeusement à travers toutes les guerres.

Ce soir, je dors à Colmar, dans le quartier de la « Petite Venise ». Son nom provient de l’alignement original des maisons de part et d’autre de la rivière.

Alain, vous me dites souvent que le Vin est une magnifique expression du terroir !

”Le vin est associé à une région, à son lieu de production, au climat, aux parcelles de vignoble, aux pratiques culturales et au savoir-faire des vignerons."

Grace à cette balade, je sais maintenant pourquoi, les Vins d’Alsace se distinguent par leur fraîcheur et leur palette d'arômes, à la fois fins et intenses.

Me faire boire autre chose que du Chablis et de l'Irancy, cher Alain, vous y êtes arrivé! Bravo !

Signée Géraldine.

