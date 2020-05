Vous avez du courrier... de Moustiers Sainte-Marie

La Lettre de Géraldine Mayr - Moustiers Sainte-Marie Copier

Docteur,

A ma dernière visite dans votre cabinet, vous m'aviez dit que je manquais de vitamine D et qu'un grand bol d'air me ferait du bien. Vous aviez raison!

J'ai choisi l'air des Alpes de Haute Provence. Je compte sur les vertus anti-stress de la lavande. Escapade à Moustiers Sainte-Marie, classé parmi les Plus Beaux Villages de France.

Il est construit sur des falaises, comme blotti contre elles.

Comme tout village typiquement provençal, les ruelles sont parées de fontaines d’eau potable où les hommes et animaux assoiffés venaient boire. Les placettes sont dotées de lavoirs magnifiques qui accueillaient autrefois les lavandières.

Un vrai havre de paix. Et je ne pensais pas si bien bien dire !

Moustiers Sainte-Marie était autrefois « un sanctuaire à répit ».

Selon la croyance populaire, le « répit » est, chez un enfant mort-né, un retour temporaire à la vie, le temps de lui conférer le baptême avant la mort définitive. Ayant été baptisé, l’enfant pourra de ce fait entrer en paradis

Et si le paradis c’était ici ? Aux portes des gorges du Verdon, non loin du plateau de Valensole. Surnommé « Le grenier de la région » : 800 km2 y sont essentiellement consacrés à la culture de la lavande et des céréales.

Ici, à chaque saison, une nouvelle couleur : les cimes enneigées et les amandiers en fleurs de mars laissent place en Juillet au mauve des lavandes et à l’or des blés. Et en novembre, l’ocre des terres labourées tranche sur le ciel bleu pur d’hiver.

Une autre histoire à vous raconter Docteur : la légende de l’étoile de Moustiers Sainte-Marie. Elle est accrochée à une chaîne, tendue entre deux montagnes, à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol.

D’après la légende de Frédéric Mistral, l’étoile est un ex-voto dédié à la Vierge Marie, installé selon le vœu du chevalier Blacas, un croisé emprisonné par les Sarrasins en 1210, qui avait promis, s’il revenait dans son village, d’y suspendre une étoile et sa chaîne en hommage à Marie.

D’autres versions évoquent des histoires d’amour, de Rois Mages ou encore de Chevalerie... Le mystère reste donc entier et je doute que mes quelques jours ici me suffise à le percer.

Vendredi c'est jour de marché et j'ai prévu d'en profiter pour découvrir ce pour quoi Moustiers Sainte-Marie est connu aussi : la faïence.

On compte aujourd’hui onze ateliers et un musée qui lui sont dédiés. Et là aussi l'histoire est incroyable.... En 1668, Louis XIV ayant ordonné que la vaisselle d’or et d’argent soit fondue pour renflouer le trésor royal, la faïence de Moustiers acquit dans les cours d’Europe une notoriété de premier ordre.

Docteur, voilà comment j'ai fait le plein de vitamine D, de magnésium, et d'air pur...

Ne me remerciez pas, ça vous fera 25 euros

Signé Géraldine.