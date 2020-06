Vous avez du courrier... de Paris, la nuit

Suite et fin des cartes postales de Géraldine Mayr. Elle rentre chez elle, à Paris et sa dernière vous est adressée.

La dernière carte postale de Géraldine Copier

Cher Dominique, Chère Annie, Chère Florence, cher Jacques, Chère Marie, cher Julien, Chère Francoise, Chers auditeurs,

Vous ne pensiez quand même pas que j'allais terminer mon escapade aux quatre coins de la France, sans vous écrire quelques mots.

Me voilà rentrée à la maison. Paris, la ville des Lumières. Et comme décor de cette dernière carte postale : Paris, by night. Au volant, Abdel, chauffeur de taxi parisien et comme vous, un fidèle auditeur de France Bleu.

Départ aux pieds de la majestueuse Dame de Fer, 324 m de haut. Elle scintille 5 minutes au début de chaque heure, tandis que son phare rayonne sur Paris et sur les 80 km alentours.

La Dame de Fer © Getty - Eric Schaeffer

A votre gauche, le Champ de Mars, les Invalides, un crochet par le musée d'Orsay inauguré pour l'exposition Universelle de 1900. On est dans le VIème arrondissement de la capitale. L'un des monuments les plus connus des étrangers, grâce au roman de Dan Brown "Le Da Vinci Code", c'est l'Eglise Saint-Sulpice ! En continuant tout droit, construit au sommet de la colline Sainte-Geneviève, le Panthéon ! Il était, avant l'édification de la tour Eiffel, le point le plus haut de Paris.

En voilà une qui cache bien des mystères et pour laquelle, le 15 avril dernier, partout dans le monde, des larmes ont coulées. La cathédrale de Notre-Dame de Paris. De nuit, elle est encore plus belle.

Notre Dame de Paris © Getty - David Briard

A deux pas, L'île de la Cité, le berceau de Paris. En 200 avant Jésus-Christ, alors que les cités d'Orient sont à leur apogée, des pêcheurs gaulois plantent leurs huttes sur cette modeste île.

Traversons le Pont Neuf. C'est le plus vieux pont de Paris. Il a résisté aux différentes crues de la Seine, et notamment celle de 1910, souvent qualifiée de crue centennale.

Face au Louvre, l'église de Saint-Germain l'Auxerrois. C'est son tocsin qui sonna le commencement du massacre de la Saint-Barthélémy, en 1572.

Le compteur tourne et on s'approche de mon coin préféré à Paris, peut être le plus pittoresque, et à coup sûr le plus festif a cette heure de la nuit : Pigalle, le Moulin Rouge, Montmartre et son Sacré Cœur

Place du Tertre © Getty - Sylvain Sonnet

La Basilique est l'un des monuments les plus visités de Paris. Elle est également l'un des plus récents, puisqu'elle n'a été achevée qu'en 1914. Notre "Paris by night" touche à sa fin. La place Vendôme et sa célèbre colonne, la place de la Concorde (le théâtre de plus de mille exécutions sous la Terreur, dont celles du roi Louis 16 et de sa femme Marie Antoinette) et enfin, la voilà.

La plus belle avenue du monde et de nuit encore plus, l'avenue des Champs-Elysées.

A Bientôt à la capitale,

Signée Géraldine

