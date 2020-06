Vous avez du courrier... de Rochemenier

Chaque jour, Géraldine poursuit son tour de France en carte postale. Aujourd'hui, direction le village troglodyte de Rcoheminier. Géraldine écrit à une amie qui vient d'acheter une maison en plein travaux.

Ma Doro,

Ecoutez la carte postale de Géraldine Copier

Je ne te l'apprends pas, le Val de Loire est connu internationalement pour ses nombreux châteaux et ses vins. Il l'est beaucoup moins pour ça, son patrimoine troglodyte. Et pourtant...

C'est la région française où l'on trouve le plus vaste réseau de galeries souterraines d’Europe. Plus de 1000 km de galeries, la distance entre Marseille et Londres. Autant dire que j'ai pensé à toi qui encore hier au téléphone me racontait que vous étiez en plein travaux et que vous vous demandiez si vous pouviez creuser ou pas.

Carte postale de Rochemenier, entre Angers et Saumur, pas très loin de Doué la Fontaine.

En surface, Rochemenier s'apparente à un charmant village avec son église et ses maisons en pierre de tuffeau, une roche typique du Val de Loire. Sa couleur immaculée a donné son nom à la région, L’Anjou blanc.

Mais l'insolite provient du sous sol. Des dédales de galeries à 7m en dessous de la terre, c'est un véritable gruyère.

Rochemenier est ce que l'on appelle un village troglodytique.

Historiquement, ils viennent en réalité de l’Antiquité égyptienne. Aux abords de la Mer Rouge, le peuple des Troglodytes s’était installé dans les cavités naturelles des rochers.

Il s’agissait alors d’un moyen simple de disposer d’un habitat sûr, résistant, et qui apportait de la fraîcheur.

Depuis, ce peuple égyptien a transmis son nom à tous les villages ou communautés dont le lieu de vie est une caverne aménagée. Mais contrairement aux villages troglodytiques traditionnels creusés dans des falaises, le village de Rochemenier est constitué de maisons creusées en terrain plat, dans de la pierre de falun, une pierre sèche et qui, à l'instar du tuffeau, est facile à travailler et donc à creuser.

Au Moyen Âge, eux, ils ne se sont pas posés de questions. Ils ont creusés.

Depuis plus de 10 siècles, les habitants ont exploités ces bassins calcaires et y ont façonné leur habitation et celle de leurs animaux. Seules les cheminées dépassent du sol.

Ici, quand on achète un terrain, on a le double, sinon le triple en dessous. Tu l’agrandissait en creusant dans la pierre «le seul risque, c’est de trop creuser et de se retrouver chez le voisin ! ».

Ici, on monte sur les toits pour aller cueillir les fraises.

Tout est doux, tout est arrondi. On a pas d'angles. Comme un cocon.

Le village troglodytique de Rochemenier se visite. C'est le site troglodyte le plus complet du val de Loire. 1 hectare de terrain, 40 fermes, 200 caves. Et même une chapelle souterraine.

Eglise à Rochemenier © Getty - Atlantide Phototravel

On s'engouffre dans ses boyaux, pour découvrir cette vie paysanne souterraine encore récente.

En attendant de profiter de ta maison de plein pied, je m'offre un voyage au cœur de la terre dans le Saumurois.

Signée Géraldine

Découvrez d'autre village troglodytique Déconfinement en Dordogne : le village troglodytique de la Madeleine rouvre au public