Vous avez du courrier... de Roubaix !

On continue notre tour de France... Direction les Hauts-de-France avec Géraldine Mayr.

Aujourd'hui, direction les Hauts-de-France avec Gérladine Mayr. Elle est à Roubaix et elle écrit à son père.

Papa,

Aussi loin que je me souvienne, je crois ne t'avoir jamais vu sur un vélo.. Je me demande même si tu savais en faire. Et pourtant, c'est à toi que je pense aujourd'hui sur les pavés de la bien nommée "L'Enfer du Nord".

Quoi de mieux qu'un vélo et la force de mes mollets pour découvrir le paysage urbain roubaisien, façonné par l’industrie textile, avec ses usines, son habitat ouvrier typique et ses lieux de négoces. Et c'est parti pour presque 3 km de vélo, c'est simple, il suffit de suivre le fil bleu tracé à même le macadam.

Point de départ. : la gare de Roubaix et sa magnifique grande nef en verrière. Non loin de là, il y a le monument hommage à Jules Guesde, fondateur du Parti Ouvrier Français et ancien député de Roubaix, ce qui valut à la ville le surnom de “Ville Sainte du Socialisme”.

Étape ensuite par l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles. Elle répondait au besoin des industriels roubaisiens d’avoir à domicile un établissement d’envergure nationale. Aujourd’hui encore, on y forme des ingénieurs textiles français.

Papa, me voilà maintenant à La Grand Place.

Pour la petite histoire, au début, la Grand Place était petite ! 2 petites places séparées par un alignement de maisons. Une devant l’Eglise St Martin, et une devant la mairie.

C'est en 1869, que la Grand Place prend sa forme actuelle. Elle est alors considérée comme la plus vaste du département, avec, en 1999, l'arrivée du métro.

Passage obligé aussi : rue de l’Hôtel de Ville pour voir "Le Chapiteau aux Baisers".

Cela porterait bonheur de s’embrasser dessous...

Au 31 boulevard du général Leclerc, il y a La goutte de lait. A la fin du XIXème siécle, dans ce lieu, on distribuait du lait infantile. C'était l'idée d'un industriel roubaisien qui avait fait fortune aux Etats-Unis et grâce à qui, à l’époque, la mortalité infantile est tombée.

Et alors, que fait ce château en plein cœur de Roubaix ? A l’intérieur de cette forteresse, les ingénieurs livraient une forme de bataille : une concurrence implacable contre les usines britanniques. Elle abrite désormais les Archives Nationales du Monde du Travail.

Roubaix se revendique "capitale des bonnes affaires". C'est ici que fut créé le 1er centre de magasins d'usine d'Europe, le bien nommée "L'Usine Roubaix", rejointe depuis par Mc Arthur Glen, un village à ciel ouvert et en cœur de ville, avec ses 70 boutiques à découvrir.

La balade touche à sa fin papa. Je suis Place de la Liberté. C'est ici, qu'en 1905, a été construit une succursale de la Banque de France. C’est dire l’importance économique prise par la ville !

Papa, la vie ne nous a pas laissé le temps de faire du vélo ensemble. C'est chose faite. 3 km de balade dans les rues de Roubaix.

Je t'aime Papa.

Signée Géraldine