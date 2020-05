Vous avez du courrier... de Saint-Malo !

Salut ma Poule

bons baisers de Saint=Malo Copier

Il est pas mignon ce corsaire pas très habillé ? Je me suis dit que ça te changerait de ton mec, gaulé comme une allumette. Tu as échappé à la carte postale avec dessus la recette des crêpes bretonnes, celle-ci je l'ai envoyé à ma mère. Qu'est-ce que je fais à Saint-Malo ? Je prends l'air, et c'est peu dire. Ce matin, après avoir vérifié les horaires des marées, Pablo, mon guide -soit dit en passant aussi breton que toi et moi-, m'a emmené au Grand Bé. C'est est une île inhabitée à l’embouchure de la Rance et aux pieds des remparts de Saint-Malo. À marée basse, elle devient une presqu’île. On y est allé à pied pour découvrir le tombeau de Chateaubriand, illustre écrivain natif de Saint-Malo.

Saint-Malo est vraiment un lieu magique pour vivre au plus près l’expérience des plus grandes marées d’Europe. À l'heure du déjeuner, autour d'un plateau d'huitres de Cancale, Ville voisine de Saint-Malo, Pablo m'a appris la différence entre pirates et corsaires : ces derniers étaient en fait des pirates mais approuvés par le roi. D’où le surnom de Saint-Malo : La cité corsaire. Deux sont célèbres, René Dugauy Trouin et Robert Surcouf.

La ville, aussi a vu passer d'illustres navigateurs, qui du port de Saint-Malo, partaient explorer les continents à la recherche de terres inconnues.

Jacques cartier, ça te parle ? Et bien il est Malouin, et il a découvert la région de Québec. Pablo d'ailleurs m’emmènera tout à l'heure près de la Tour Bidouane à la maison du Québec. Elle existe depuis près de trente ans.

À visiter aussi, la Maison internationale des poètes et des écrivains. Et j'ai aussi mes tickets aussi pour prendre le petit train de Saint-Malo, départ de la Porte Saint-Vincent -c'est l'entrée principale de la vieille ville-, une balade de 30 min à travers les ruelles et les remparts. Je m'attends à avoir une vue imprenable sur toute la baie.

Je n'oublierais pas non plus avant de partir de faire un crochet par le quai Duguay Trouin où se trouve la boutique de Pascal Pochon, Maître Chocolatier des Thermes Marins de Saint-Malo, promis je te ramène une de ses spécialités, une plume malouine au caramel.

Bisous de la cité corsaire.

Signé Géraldine