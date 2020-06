Vous avez du courrier... de Sarlat !

Chaque jour, Géraldine poursuit son tour de France en carte postale. Aujourd'hui, direction les toits de Lauze de Sarlat dans le Périgord. Géraldine écrit à sa maman...

La carte postale de Géraldine Mayr : Sarlat

Maman,

Initialement j’étais venue pour me reposer et me substanter des spécialités du coin. Mais la capitale du Périgord Noir méritait bien que j'use un peu mes nouvelles baskets. Sarlat a la plus forte densité de monuments historiques classés ou inscrits au monde.

On dirait que les belles pierres se sont données rendez-vous ici.

Le vieux Sarlat, est fleuri et pittoresque, partout où l'on pose le regard, les immeubles ou maisons en pierres blondes et aux toits en lauze enchantent l’œil. Imagines le soleil matinal sur les bâtiments de grès jaune, juste magnifique.

Place du Peyrou, dans le triangle d'or de Sarlat, il y a la maison qui a vu naître Étienne de La Boétie, le meilleur ami de Montaigne. A voir aussi, la charmante Place de la Liberté et la magnifique rue sinueuse des Consuls. Pour explorer un peu plus la vie bourgeoise de Sarlat, l’hôtel particulier de Gisson, place du Marché aux Oies, avec ces deux oies en bronze. Deux hôtels particuliers reliés par une tour de noblesse. L’intérieur nous raconte le mode de vie cossue de cette bourgeoisie sarladaise.

Tiens, en voilà un d’édifice très curieux. La lanterne des morts.

La lanterne des morts © Getty - Craig Pershouse

Immanquable en faisant le tour de la cathédrale. Un bâtiment en forme de balle, de prés de 10 mètres de haut. Ce serait un hommage à Saint Bernard qui aurait, à Sarlat, béni des pains, guérissant alors par miracle de nombreux malades. Mais sa fonction reste énigmatique.

La cathédrale, c'est celle du sacerdoce, autour de laquelle s'est peu à peu bâtie la ville de Sarlat. J'ai aussi emprunté l'ascenseur panoramique de l'église Sainte-Marie. Quelle vue la haut, sur tous les toits de la ville. En un coup d’œil on voit les différentes époques qui ont marqué l'architecture de la ville.

Emblème de Sarlat, la salamandre. Elle résiste à l'eau et au feu comme Sarlat qui a résisté à la guerre de 100 ans. Envahie par les Anglais, c'est à cette époque que remonte la passion des anglo-saxons venus s'installer en masse dans la région.

Le marché de Sarlat © Getty - Barrie Fanton/UIG

Sinon, j’étais venue pour ça initialement... Me substanter de toutes les spécialités du coin. Aménagé par l’architecte Jean Nouvel, un enfant du pays, dans l’ancienne église Sainte-Marie, le marché couvert est un incontournable à Sarlat. Foie gras, truffes, cèpes et girolles, châtaignes, noix, confits et charcuteries fines de campagne, cabécous, fraises, liqueurs et eaux de vie

J'ai goûté à tout....

Maman, des bisous de Sarlat,capitale d'histoire et de saveurs.

Signée Géraldine

