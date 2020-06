Vous avez du courrier... de Vichy !

La carte postale du jour ne s'adresse pas à n'importe qui ! Géraldine écrit au Maire de la commune de Vichy.

Géraldine Mayr écrit depuis la ville de Vichy Copier

Bonjour Monsieur le Maire,

Vous avez a la capitale, un fidèle ambassadeur, de la reine des villes d'eaux. Plus de 10 ans que ce cher Eric Bastien nous vante la beauté de votre cité bâtie sur les rives de l'Allier. Il fait même campagne a coup d'autocollants et de badge pour soutenir sa candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO.

A mon tour, je découvre votre station Thermale qui, au cours de la Seconde Guerre Mondiale, fut choisie par Phillipe Pétain pour abriter le Gouvernement de l'« État français ».

Christel, la gentille maman d’Eric qui me sert de guide, m'explique que la ville a souffert par la suite avec la confusion entre Vichyssois, les habitants de la ville et Vichystes, les partisans du régime politique. En flânant dans les boutiques du centre ville, j'ai déjà compris pourquoi dès la fin du XIXème siècle, Vichy était une référence en matière de mode, de l’apparat et du chic

C'est un peu le Deauville de l’Auvergne, non?

J'ai aperçu l'affiche qui lance la saison touristique à Vichy.

J'aime beaucoup son petit coté vintage. On y voit la source Lardy. Un couple passe devant le kiosque de la source et la femme port, évidemment, une robe Vichy et l’étui en osier pour son verre de curiste. Et surtout, il est écrit "Vichy Mon amour".

Et c'est vrai que votre ville est une invitation à s'aimer. S'aimer en s'initiant aux saveurs auvergnates sur le marché de quartier du Carreau des Célestins, s'aimer devant la vitrine de La Maison Moinet, la plus ancienne confiserie de Vichy, s'aimer dans un lit du thermal Palace, s'aimer, enfin, en bordant la villa Bourbonnaise ou encore le Chalet de la Compagnie. Car oui, à Vichy, au tournant des XIXème et XXème siècles, des villas de rêve sont sorties de terre et de l’imagination luxuriante d’architectes de talent.

La ville doit beaucoup aussi à Napoléon. Du second empire et de la belle époque, l'âge d'or de Vichy, il reste le Hall des Sources, la façade du Palais des Congrès-Opéra, la Villa Strauss, les parcs, et les chalets.

Et puis bien sûr, votre eau... A Vichy, l’eau magique, l’eau qui pique, l’eau chic, on la boit, on la croque, on la respire, on la transpire, on s’en enduit, on s’en frictionne, on s’y baigne. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec mon amoureux aux Thermes Callou, en référence à Arthur, son ancien propriétaire. Le même qui est à l’origine du développement de la vente des bouteilles d’eau minérale et de l’utilisation commerciale du nom de Vichy.

Eric Bastien avait Raison et c'est suffisamment rare pour le souligner. Sa ville, votre ville, Vichy, est magnifique. Elle mérite largement sa place au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Mes amitiés monsieur Le Maire.

Signé Geraldine.