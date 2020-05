Vous avez du courrier... des Calanques

Salut.

Bons baisers (ou pas) des Calanques de Marseille Copier

On devait y aller ensemble mais tiens, encore une promesse de ta part non tenue.

6H36 Ce matin gare de Lyon, j'ai sauté dans le premier train. 3H09 Plus tard, j’étais gare St-Charles à Marseille. J'ai loué une voiture, je me suis même offert le luxe de prendre une décapotable. Et bim, 32 minutes plus tard via le Boulevard Michelet et le Chemin de Morgiou, me voilà dans les Calanques.

D'ailleurs, j'ai bien fait de venir sans toi. Franchement, J'aurais pas supporté de t'entendre te plaindre qu'avec les cailloux tu allais flinguer tes jolies chaussures.

De la Calanque de Callelongue, le bout du monde comme disent les Marseillais, jusqu'à Cassis, il faut pour parcourir toutes les calanques au plus près du bord de mer, compter 11 heures de marche pour un randonneur confirmé. Le site accueille Jusqu'à 2 millions de visiteurs par an, à terre et en mer.

Pour que tu te couches moins bête ce soir, Calanque en provençal, désigne une vallée creusée par une rivière, puis récupérée par la mer. Pour les protéger, l'endroit est considéré comme un parc. Le premier parc national périurbain d'Europe et le 3e au monde.

Par endroit, il est interdit de pêcher. En même temps, en 10 ans, je t'ai vu sortir 3 poissons de l'eau, donc ils ne prenaient pas grand risque.

Sans surprise, ce n'est pas très vert. Quoiqu’entre les roches poussent de l'astragale, des lauriers pins, du genévrier, et un des symboles des Calanques c'est l'herbe à Gouffé : des petites fleurs blanches et on est justement en pleine période de floraison.

Sur ta carte postale, c'est la Calanque de Port Pin, tu sauras pour la prochaine fois, avec une autre, qu'elle est accessible à pied depuis Cassis en 30 minutes de marche environ.

Perso je t'aurais bien perdu dans la Calanque de L'œil de verre. Le chemin a été débalisé pour dissuader les promeneurs inexpérimentés. Te jeter des falaises de la Calanque d'en Vau C'était tentant aussi. Surnommée à juste titre "la cathédrale". Le site est tout simplement grandiose.

Oh ça va, Je plaisante bien sûr. Tu manques vraiment d'humour.

J'ai fait comme de nombreux touristes, j'ai embarqué à bord d'un bateau. Le skipper s'appelle Olympe, et, soit dit en passant, n'a pas de problèmes de chaussures, ne craint pas non plus le soleil et n'a pas le mal de mer.

Destination L’archipel du Frioul à 7 km au large de Marseille. Il est constitué de quatre îles,

c'est là qu'il y a le fameux Château d'If. Il a servi de prison pendant près de 400 ans, et rendu célèbre surtout par le roman d’Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo. C'est l’un des sites les plus visités de Marseille. Une centaine d’habitants vivent à l’année sur ces îles du Frioul. J'ai bien failli rester, mais je me suis dit que tu serais bien trop content de te débarrasser de moi.

Allez sans rancune. À bientôt. Ou pas.

Je t'embrasse. Ou pas d'ailleurs.

Signé Géraldine.