Vous avez du courrier... des Gorges du Tarn

Géraldine Mayr est à Sainte-Enimie, un village incontournable des somptueuses Gorges du Tarn. Et c’est à son fils qu’elle raconte l’histoire de la princesse Mérovingienne.

A la découverte de Sainte-Enimie Copier

Maman est à Sainte-Enimie, un petit village qui s'étage sur les pentes abruptes de l'un des passages les plus resserrés des profondes gorges du Tarn.

Tu sais que j'aime les vieilles pierres ! Et bien là je suis servie. Elles sont les témoins de l'immense travail accompli par l'homme pour pactiser avec la nature.

Très pittoresque, le pont qui amène jusqu'au village donne l'impression véritablement qu'il enjambe le Tarn.

Et puis il y a toutes ces ruelles pavées de galets du Tarn. A ne pas confondre avec les biscuits du même nom, ces galets sont la quintessence des trois roches de ce pays : le calcaire des Causses, le schiste des Cévennes et le granit du Mont Lozère.

Sainte-Enimie figure à juste titre au rang des « plus beaux villages de France ».

Toi mon petit cœur qui aimes les histoires, tu devrais aimer celle-ci. Sainte-Enimie doit son nom à une princesse Mérovingienne, un des nombreux personnages légendaires de la Lozère. Elle est la fille de Clotaire II et la sœur de notre bon roi Dagobert 1er.

La beauté de la jeune femme est telle qu'elle croule sous les demandes en mariage. Malheureusement pour ses prétendants, Enimie est déjà mariée... à Dieu. Son père insiste tant pour lui trouver un mari qu'elle implore le Seigneur de l'aider. Celui-ci exauce son souhait en lui infligeant la lèpre. La princesse est alors défigurée. Les médecins se succèdent pour tenter de la guérir, mais en vain.

La légende raconte qu’après de long mois de souffrance, un ange lui ordonna d'aller se baigner en Gévaudan, dans la fontaine de Burle. Enimie se glissa dans l'eau et son mal mystérieux disparu.

La princesse décida alors de s'installer dans une grotte non loin de là et pour remercier dieu, elle fonda un couvent religieux. Dans le haut du village, on aperçoit encore les vestiges du monastère.

Je te raconterais aussi un jour, la légende de la bête du Gévaudan, incontournable dans la région mais pour l'instant, maman va continuer sa balade dans les gorges du Tarn.

J'ai rendez-vous au village de la Malène, où je vais monter dans une barque. Avant la création de la route en 1905, ce moyen de transport servait aussi bien pour les hommes que les animaux et les marchandises. Aujourd'hui, il permet aux visiteurs de découvrir la plus belle partie des Gorges grâce à une balade de 8 km au cœur de la partie la plus escarpée de ce célèbre canyon.

Des bisous mon petit cœur...

Signé mamam