Vous avez du courrier... du Gâtinais !

Chaque jour, Géraldine poursuit son tour de France en carte postale. Aujourd'hui, direction le Gâtinais où elle écrit à son grand-père.

La carte postale de Géraldine au Gâtinais Copier

Papi,

De Paris, il m'a fallu à peine une heure pour respirer à plein poumon l'air de ce coin de France où l’eau est omniprésente. Il y le canal de Briare, le canal du Loing et le canal d’Orléans. Il est sillonné aussi de quatorze rivières (rien que ça !)

A l’est du Loiret et au sud de la Seine et Marne, le Gâtinais Français incarne la douceur de vivre à la campagne. Je te le disais, l'eau n'est jamais loin. D’où le surnom de Montargis, "la Venise du Gâtinais" : 131 ponts et passerelles.

Montargis © Getty

De cette première étape je te ramène une spécialité à base d’amande grillée enrobée de caramel dont le secret de fabrication est conservé depuis plus d’un siècle par la Maison Mazet. L'entreprise est implantée dans la capitale du Gâtinais depuis 1903, c'est la troisième génération de confiseurs.

J'aurais pu te ramener aussi du miel, du safran du Gâtinais et la bière artisanale "Bell' de loing".

Papi, tu es gourmand, mais tu es un féru d'histoire aussi. Lors de la Seconde Guerre Mondiale, le département du Loiret fut l’un des hauts lieux de la Résistance et paya un lourd tribut à la déportation. L'histoire se raconte à Lorris dans un musée crée grâce à la volonté des anciens résistants et déportés. On y découvre les différentes facettes de la Seconde Guerre mondiale, des points de vue national, international mais surtout local.

Local aussi (et le pourquoi de ma balade aujourd'hui dans le Gâtinais), prendre un bain de forêt ! C'est la sylvothérapie, une pratique empruntée à nos voisins nippons que j'ai testé dans la foret d'Orléans. Respirer profondément, sentir le parfum des arbres, prendre le temps de s’asseoir, toucher la verdure environnante, enlacer les arbres, s’allonger dos au sol et réapprendre à respirer. Tellement simple à faire quand on prend le temps.

La sylvothérapie © Getty

J’ai vu bondir des chevreuils et se brancher les faisans, j’ai écouté des chants d’oiseaux, et même cueilli quelques violettes.

Et pour ajouter quelques fleurs a ce bouquet, demain je prend la "Route de la Rose Du Loiret". Un département qui concentre un nombre impressionnant de producteurs et de jardiniers amoureux de la reine des fleurs.

La muse des poètes, la mignonne de Ronsard, l’essence des plus grands parfums et le fil conducteurs d’un roadtrip atypique pour découvrir ce coin de France. Je partirais du parc floral de La Source, à Orléans, jusqu’au château de la Bussière, en passant par le grand jardin du Théâtre des Minuits, à Neuville-sur-Essonne.

C'est beau les roses ! © Getty

Trois des quinze étapes de la Route de la Rose, toutes plus riches les unes que les autres.

A défaut d'avoir l'odeur, sur ta carte postale ce sont les roses du manoir de la Javelière, entre Pithiviers et Montargis.

Je t'embrasse Papi.

Signée Géraldine