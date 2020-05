Vous avez du courrier... du Jura

A la découverte des spécialités du Jura Copier

Bonjour madame vacash,

Par acquis de conscience, j'avais bien mis dans mon sac, vos recommandations quant à mon régime alimentaire. Mais vous m'imaginiez à la table du petit comtois à Dole demander une assiette de crudités sans sauce et du pain de seigle ????? Bah non ! Je suis bien élevée et surtou gourmande.

Par contre, ayant annulé mon prochain rendez-vous, je vous fais quand même un petit point calorifique de mon escapade jurassienne....

Cake au comté et verre de vin jaune... 300 calories sont déjà à attribuées à l’apéro. Pour le plat, et c’est le nom qui m'a inspiré, j'ai pris une boite chaude. Il s’agit en fait d’un mont d'or au four, servi avec une salade et une saucisse de Morteau. Et bim, 720 calories. Je ne vous cacherais pas non plus que j'ai tapé, aussi un peu, dans le plat de mon voisin qui dégustait un suprême de poulet à la cancoillotte. Donc rajoutons 220 calories.

Ah oui ! Et 80 de plus aussi pour le verre de vin d’Arbois que le chef nous a gentiment offert

Enfin en dessert, il faut compter 300 calories pour la crème brulée à l'absinthe et à la griottine. A noter qu’avant, j'ai aussi fait honneur au plateau de fromage. Un peu de morbier, un peu de bleu de gex mais on va dire que ça ne compte pas. C'est le fameux bonus de la semaine auquel j'ai le droit....

Si seulement Pasteur l'enfant du pays avait trouvé en lieu et place de son vaccin contre la rage, un vaccin contre la gourmandise et les kilos en trop....

Du coup, je me suis offert une promenade digestive dans les rues de Dole, ville d’art et d’histoire où j’ai pu découvrir entre autres de sa magnifique collégiale.

Impossible aussi de visiter la région sans faire de halte à Baume-les-Messieurs ! Niché au creux d’une reculée spectaculaire, ce petit village de 200 âmes est l’un des bijoux patrimoniaux du Jura. On est à 25 minutes de Lons Le saunier.

Le coin est connu pour sa cascade, une curiosité naturelle remarquable, mais surtout pour sa grotte aux dimensions de cathédrale.

Petit crochet aussi par Salins les bains où des curistes venant de la France entière profitent des bienfaits uniques d’une eau saturée en sel et riche en oligo-éléments.

Direction ensuite Saint-Claude, capitale de la pipe et du diamant. Pipe de bruyère alors, que ce bois ne pousse même pas dans la région !!!

L'histoire en fait tient à peu de chose. La cité a été Fondée par des moines au Ve siècle. Petit à petit, s'est créé un commerce d’objets de piété tournés en bois et lorsque l’usage du tabac s'est répandu au 17e siècle, c’est tout naturellement que les tourneurs de Saint-Claude se sont mis à fabriquer des pipes.

Maintenant, est-ce que la pipe a des vertus amincissantes ? On verra ça sur la balance à mon prochain rendez-vous

Mes amitiés du jura

Signé Géraldine