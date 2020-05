Vous avez du courrier... du Lac du Salagou

Le vilalge de Celles et le lac du Salagou

Direction l'Hérault avec cette carte postale de Géraldine au Lac du Salagou. Elle écrit à son chéri.

Mon amour,

Ton patron a vraiment eu une mauvaise idée en te faisant faire des heures supp' ce weekend. Je me sens bien seule sur mon pédalo au milieu de ce Lac du Salagou, un lac artificiel construit à la fin des années 60 afin de permettre, dans un premier temps, l’irrigation des vignobles que les autorités, en pleine crise viticole, pensaient reconvertir en vergers.

Le lac a fêté l'année dernière ses 50 ans. Les couleurs autour de moi sont étonnantes....

Il y a le bleu du lac et celui du ciel, les jolies collines rouges briques (ce qu'on appelle ici la ruffe,une sorte d'argile) et des roches noires, les témoins d'activités volcaniques anciennes.

J'avais oublié de prendre dans mes valises, un roman pour me tenir compagnie au bord du lac. Suzanne, la charmante lodévoise chez qui je loge, m'a, à la place, prêté un petit guide sur l'histoire du village de Celles.

Une histoire douloureuse pour les gens du coin m'a dit Suzanne.

Chéri, tu connais le mythe de l’Atlantide ? Cette île, engloutie il y a environ 10 000 ans...

Ici, dans la vallée de l’Hérault, point d’île merveilleuse dans les fonds de Gibraltar, mais le village de Celles. A la création du lac du Salagou, les 80 habitants, pour la plupart des agriculteurs, ont étés expropriés. Le village devait être englouti lors de la mise en eau du Lac. Il ne l’a jamais été… Mais trop tard, le village était abandonné.

Une communauté Hippie s'y est installée pendant quelques années, jusqu’à ce que les enfants des derniers propriétaires se montent en association pour sauvegarder le village et permettre son repeuplement. Aujourd'hui, le village est une référence en matière d’éco-habitation et un modèle d’économie locale associant la préoccupation environnementale et la justice sociale.

Une fois la dernière page de ce livre tournée, et ma serviette repliée, j'ai décidé de me balader. J'ai pris la petite route qui traverse le village de Mourèze, le plus important site dolomitique de France.

En sortant du village, j'ai pris la route direction Liausson, également appelée la route des amoureux. De la haut, on a une vue magnifique sur le Lac.

Mon amour, de ma balade clermontaise , je te ramène des olives.Je sais que tu en raffoles. La star ici se nomme la Lucques, reconnaissable par sa forme oblongue, sa couleur verte dense et sa chair douce et croquante à la fois.

Ce sera parfait pour l'apéro.

Je me dépêche de rentrer.

Signé Géraldine