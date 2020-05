Vous avez du courrier... du Mont Aiguille

Aujourd'hui Géraldine vous emmène tout en haut du Mont Aiguille, dans le Massif du Vercors. Elle en profite pour écrire à une amie.

Salut Ma Laura,

Tu ne me croiras jamais. Je suis montée tout en haut... En haut du Mont Aiguille, à 2087 mètres. J'ai mis 6 heures à monter. Non mais sérieux, à la base, j'avais signé pour une balade bucolique, pas pour une course d'initiation à l'alpinisme.

C'est en 1492, quelques mois avant la découverte de l'Amérique, que la première ascension du Mont-Aiguille est réalisée, c'est la naissance de l’alpinisme. L'expédition, emmenée par le capitaine Antoine de Ville, a été commanditée par le roi de France à qui rien ne doit résister. Et encore moins une montagne. Jusqu'alors les habitants de la vallée l'appelait le "Mont Inaccessible".

J'ai choisi l’accès le plus facile. La voie normale, annoncée comme une magnifique initiation aux itinéraires de montagne.

1 heure et demie d'abord de marche d’approche sur le superbe sentier du Col de l'Aupet au pied du mont. Gilles, mon guide, a dit "c'est parti mon kiki, si tu veux changer d'avis c'est maintenant, après il sera trop tard"... Comme si c’était mon genre de changer d'avis.

On s'est équipés. Baudriers et casques enfilés, corde attachée, on pouvait commencer l’ascension. Finalement, la montée est plus impressionnante vue d’en bas que réellement difficile, mais heureusement que je n'ai pas le vertige.

Gilles, sur le chemin m'a raconté l'histoire de ce Mont Aiguille. L'une des 7 merveilles du Dauphiné est déjà remarquable par sa forme, différente selon les points de vues. Parfois aiguille, parfois dent. Comme une dent étroite posée sur une montagne, telle une forteresse, restée imprenable ...

J'adore aussi cette histoire : des déesses chassées du Mont Olympe seraient venues se réfugier sur ce promontoire qui faisait encore partie de la falaise orientale du Vercors. Elles furent surprises dans le plus simple appareil par le chasseur Ibicus. L'affaire provoqua le courroux de Jupiter qui changea le voyeur en bouquetin et sépara le mont sacré du reste du Vercors.

Ce Mont Aiguille, dixit Gilles, c'est le phare, le totem de ceux qui sont attachés au Massif. La sortie se fait par une cheminée, et là… BAM ! On est comme au-dessus des nuages. Cette plate-forme sommitale apparaît comme une sorte de jardin d’Eden. Au nord, la Chaine de Belledonne et les sommets du Massif de la Chartreuse. A l'est, le Massif des Ecrins. C'est juste magnifique!

La descente est tout aussi dingue. Majoritairement en rappel, mais je ne t'en dis pas plus. Tu ne savais pas quoi faire cet été, et bien ça, c'est une idée non?

Le Mont Aiguille possède aujourd'hui 30 voies d'ascension, allant de l'initiation à l'escalade chevronnée. Cette virée en altitude m'a en tout cas donnée des ailes. Tu sais ce que je fait demain? Je me jette dans le vide. Saut à l'élastique du Pont de Ponsonnas, au-dessus du Drac, entre Trièves et Matheysine, 103 mètres de haut. Allez, même pas peur !

Je t'appelle quand je rentre, on se fera un verre en terrasse pour me remettre de mes émotions.

Signé Géraldine