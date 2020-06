Vous avez du courrier... du Mont Saint Clair

Chaque jour, Géraldine poursuit son tour de France en carte postale. Aujourd'hui, direction Sète depuis le Mont Saint Clair. Géraldine écrit à son cher et tendre.

Chéri,

De loin, ce pourrait être une île. C'est en fait une colline, haute de 182 m.

Carte postale du Mont Saint Clair

Sa faible altitude laisse espérer une promenade de santé, mais en réalité, les marches qui mènent au sommet, exigent du souffle, et tu sais que j'en manque. Des dizaines de chemins sillonnent la montagne de Sète et certains sont plus escarpés que d'autres.

J'ai choisi le Chemin du Bas Roussan et 380 marches pus tard, le belvédère du Mont st clair offre un paysage a 360°. A droite, la mer, le port, les canaux et la côte languedocienne. Devant moi, Sète et sur la gauche, l’étang de Thau, ses parcs à huitres et le massif de la Gardiole.

L'étang de Thau © Getty - Bruno DE HOGUES / Contributeur

D'en haut je découvre la structure si particulière de Sète. Construite autour de ses ports et quadrillées de canaux. Elle mérite bien son surnom d’île singulière ou de petite Venise languedocienne.

Tout a commencé au XVIIème siècle avec tout d'abord la construction de la jetée, le Môle St Louis et puis tout de suite après, le creusement du canal. Le cadre royal qui part donc du Sud jusqu'au nord à l’étang de Thau où se jette le canal du midi. La ville s'est construite tout autour de ce canal.

L'autre canal, le canal latéral, emmène jusqu’à Frontignan Plage.

Si l’on relève les ponts levis qui enjambent ses canaux, Sète est bien une île isolée du monde !

Sète et le Mont Saint Clair © Getty

Le Mont Saint Clair abrite aussi la chapelle Notre-Dame de la Salette. Un pèlerinage y est effectué tous les 19 septembre ainsi que chaque 19 du mois. Elle est entièrement dédiée à l'univers marin, la couleur principale des décorations du sol au plafond est le bleu. Il y aussi sur les fresques des poissons qui rappelle la multiplication des pains. Une chapelle insolite construite pour vénérer Saint Clair, qui soigner la vue.

Pour avoir une autre vue justement, tout aussi belle, à l'heure du coucher de soleil : le chemin des Pierres Blanches jusqu’à la forêt domaniale. 20 hectares de pinèdes qui fait figure de poumon vert de Sète. La promenade dominicale préférée des Sétois.

On y voit l’arrière de Sète, la mer, le lido, la plage et au loin Marseillan et le Cap d'Agde et son volcan du Mont Saint Loup. On voit même le mince cordon de sable qui sépare l’étang de Thau de la mer et j'ai eu de la chance, le temps était clair.

J'ai aperçu encore au loin les Pyrénées et le Mont Canigou, une autre des richesses de cette belle région du Languedoc Roussillon. Pour admirer la ville de Sète, le meilleur point de vue est sans nul doute ici. Le Mont Saint-Clair.

Sète au coucher du soleil © Getty - Marylou Badeaux / EyeEm

J'en ai pris plein les yeux, et je voulais t'en faire profiter mon amour.

Signée Géraldine