Vous avez du courrier.. du Pays Basque

Bonjour Monsieur Lassar,

Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un banquier avec de l'humour, alors j'en profite !

Bon baisers d'Espelette Copier

Petite carte postale d'Espelette, clin d'œil au piment, ça pique ! comme Quand je vois votre nom s'afficher sur mon téléphone.

Le piment d'Espelette est arrivé du Mexique par les explorateurs du nouveau monde au cours du XVIIe siècle. Il n'est pas plus fort que le poivre, en revanche, il est beaucoup plus parfumé, principalement parce qu'il a longtemps séché au soleil, accroché aux façades des maisons. Il a gagné ses lettres de noblesse en décrochant l’AOC en 1999 et chaque année au cours du dernier weekend d’Octobre, on le fête.

Couleur indissociable du pays basque ? Le rouge. Là aussi, un clin d’œil à l’état de mes comptes au 15 du mois.

Vous vous dites « elle est gonflée, justement, de se payer, au vu de ses comptes, une escapade en Nouvelle Aquitaine ».

Rassurez-vous Monsieur Lassar, je suis logée, nourrie, blanchie. C'est mon cousin Peio qui m’accueille, et les Basques sont connues pour leur générosité et leur hospitalité.

La photo de votre carte postale c'est le Mondarrin. Espelette est au pied, comme enveloppée dans un décor de verdure. Ses rues sont encadrées de maisons blanches, fleuries, aux boiseries vertes ou rouges, et pierres de taille.

Peio d'ailleurs été très fier de me dire que ce cadre harmonieux lui a valu d'être élu « le plus coquet village » de notre pays en 1922, et d'obtenir le diplôme de « Prestige de la France » en 1955.

Peio, ce matin, m'a fait découvrir le château d'Espelette, il se trouve à proximité de la principale zone piétonne du village. Un château féodal et à l’intérieur, une très belle exposition permanente « le piment dans le monde ». À quelques pas de la aussi, l’église Saint-Étienne d’Espelette, réputée comme l’une des plus belles églises du Pays Basque.

Et j'ai de la chance, aujourd'hui c'est jour de marché ! Peio m'a présentée à ses copains artisans : un potier, un fileur de verre, un parfumeur… J'ai fait la connaissance aussi de bBixente, un éleveur de pottIoks, « petit cheval » en Basque, et surtout j'ai gouté à quelques spécialités du coin : jambon de Bayonne, gâteau basque, et fromage de brebis . C'était juste un amuse-bouche, au menu ce midi. l'axoa. C'est un émincé de viande de bœuf ou de veau, relevé avec des épices, des piments, des poivrons et des oignons, avec un petit verre de madiran, ce sera top ! Et en dessert, la koka, une sorte de crème aux œufs. Rassurez-vous monsieur Lassar C'est Peio qui paye. Par contre, aux vues de mes comptes encore, avant de partir, je ferai un crochet par la frontière espagnol, qui est à moins de 10 km pour acheter mes cigarettes moins chères. Je vous en ramène ?

Bien à vous monsieur Lassar. Je ne vous dit pas à bientôt !

Signé Géraldine