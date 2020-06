Vous avez du courrier... du Plateau d'Aubrac !

Chaque jour, Géraldine poursuit son tour de France en carte postale. Aujourd'hui, direction le plateau d'Aubrac où elle écrit à son père.

Papa,

Le taureau sur ta carte postale c'est celui qui trône fièrement sur la place de Laguiole, capitale du couteau légendaire et le départ de ma balade sur le plateau de l'Aubrac côté Aveyron. Une terre de tradition et d'une rare beauté.

Aubrac, une race de vache aussi. Reconnaissable entre mille. Elles sont comme maquillées, belles blondes aux yeux bordés de noir. Un élégant trait de khôl. Quelle chance elles ont de ne pas avoir à le faire tout les matins au réveil.

A la fin des années 1970, la vache Aubrac a bien failli disparaître, on lui aurait préféré des races plus rentables. Mais une poignée d'agriculteurs tenaces ont vanté ses qualités remarquables et aujourd'hui on lui voue un véritable culte.

Chaque année, à la fin du printemps, le dernier dimanche de mai, se tient la fête de la transhumance, un événement haut en couleurs durant lequel les troupeaux de vaches, parés de drapeaux, de sonnailles et de fleurs, rejoignent les hauts pâturages pour l'été.

Elles ne redescendront qu’en Octobre, pour la Davalada. Tout ce vert, justement. 2 500 km2, de forêts et de pâturages, une immensité paisible! Un vaste plateau de granit et de basalte, terre de repos et de ressourcement.

Ce coin de France abrite aussi l’une des flores les plus riches d’Europe. Pousse ici de la gentiane jaune, le thé d’Aubrac, et au printemps, les champs sont tapissés du jaune des jonquilles et des narcisses. On m’a même dit qu’ici poussaient des fleurs qu’on ne voit qu’en Sibérie.

Le plateau de l’Aubrac est à cheval sur 3 départements : l’Aveyron, le Cantal et la Lozère. En roulant sur les routes désertes des monts de l’Aubrac, j’ai pensé à l’Ecosse, à l’Irlande, et à la Norvège. J'ai été gagné d'un étrange sentiment d’insularité.

L'autre nom de l'Aubrac, "le Pays des Burons". Ces maisonnettes au toit de lauze évoquent le temps où les bergers trouvaient refuge dans ces pièces exiguës pour fabriquer et stocker le fromage, et s'abriter de la brule, ce redoutable vent d'ouest.

Buron de Camejane encore, on vous sert l’aligot préparé au feu de bois dans une délicieuse ambiance d’auberge d’antan.

Papa, découvrir le plateau de l’Aubrac, c’est avoir l’impression d’être arrivé au bout du monde. Je reviendrais Fin septembre, quand les cerfs entreront en rut, en espérant entendre ces bruits de passion et de lutte qu’on décrit comme spectaculaires

Signée Géraldine

