Vous avez du courrier... du Tarn

Tes lunettes rouges, les lacets de tes baskets, rouges aussi, les boucles d'oreilles assorties... Ma chérie, des années que je te connais, et des années que je te vois habillé de rouge.

Et bien voilà une ville qui t'irait bien au teint et où tes extravagances vestimentaires ne détonneront pas avec la beauté des Paysages.

Albi, la cité Épiscopale surnommé "la ville rouge" du fait de la couleur des briques de sa cathédrale et de son centre historique.

Cette fameuse Cathédrale Sainte Cécile... Là aussi, vous avez un point commun. Il ne faut pas se fier à son allure austère et peu engageante de l'extérieur. Elle est comme posée sur la ville, massive et orgueilleuse, dominant les toits albigeois.

113 m de long, 35m de large et un clocher de 78m de haut. Des dimensions exceptionnelles qui font d'elle la plus grande cathédrale de brique du monde, et l'une des cathédrales Françaises les plus visitées.

C’est sous le grand Orgue que se tient la plus ancienne représentation du Jugement Dernier du XVème. En partie basse, les punitions des 7 péchés capitaux ne passent pas inaperçus. Je me suis bien amusée à essayer de les reconnaitre.

Après un petit café non loin de là, place de la Trébaille d’où se dégage une atmosphère bucolique et pleine d'un charme d'antan, direction Le palais de la Berbie qui abrite le musée Toulouse-Lautrec.

Il abrite la plus grande collection d'œuvre du peintre natif d'Albi mais j'ai surtout aimé le jardin qui l'entoure. Depuis l’ancienne courtine, aujourd’hui chemin de promenade, s’ouvre une vue panoramique sur les berges du Tarn, le ponton des gabarres, le quartier de la madeleine et au-delà, sur les collines environnantes sur lesquelles on distingue Notre Dame de la Drèche.

Retourne-toi, et là, tu as une vue imprenable en contre plongée sur la massive cathédrale.

Les gabarres ? Ce sont ces bateaux traditionnels à fond plat, et un choix tout à fait judicieux pour admirer la ville d'un point de vue unique. Embarquement sur les Berges, en contrebas du Palais de la Berbie et du Pont-Vieux.

La dernière fois que nous sommes parties en vacances ensemble, tu m'as dit : “pour découvrir une ville, il faut s'y perdre”. J'ai suivi tes conseils

Et au 11 de la Rue Sainte Cécile, devant la vitrine des Délices Lamarque, je suis retombée en enfance. Imagine une vieille boutique d'Antan avec par milliers les sucettes de Pierrot le gourmand, des guimauves, des nougats, du réglisse, et des roudoudous... J'ai craqué pour un paquet de navettes D’Albi, un mélange savoureux de beurre, de fruits confits, de sucre, de farine, d’œufs et d'amandes.

Et ce soir à l’apéro, un dernier clin d’œil à ta couleur préférée le rouge, un verre de Gaillac en terrasse, place Saint-Julien.

Signée Geraldine