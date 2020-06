Aujourd'hui, alors qu'elle est dans le domaine de Vars, Géraldine écrit à sa gardienne.

Vous avez du courrier... du Val d'Escreins

Bonjour Anna, encore merci de nourrir la bête et d'arroser les plantes.

Pendant que lui traque les pigeons derrière sa fenêtre, sa maîtresse découvre le domaine de Vars. Entre Dauphiné, Provence et Italie, c'est une des étapes incontournables située sur la route des Grandes Alpes qui relie le Lac Léman à la Méditerranée.

On surnomme ici la réserve naturelle du Val d'Escreins, le petit canada Varsinc ! J'imagine que c'est pour la beauté des paysages et cette sensation d'immensité...

C'est en tout cas l'une des premières réserves municipales de France. Un vrai havre de paix. Et la magie opère dès l'arrivée, avec une route à flanc de montagne pour arriver jusqu'au col. Et après la vallée du torrent du Rif Bel, une forêt s'ouvre sur ce Val d'Eden avec en son cœur les ruines de l'ancien village.

J'ai eu comme la sensation d’être au bout du monde.

Le Val d'Escreins c'est comme un parc d'attraction grandeur nature. On peux y faire du trail, il y a plus de 100 km itinéraires de VTT, le double pour les amateurs de randonnées. On peut aussi s'initier au parcours d'orientations, aux sports en eaux vives ou encore plus simplement se poser pour un pique nique.

Et pour une bonne partie de fou rire : il y a la luge du caribou où les enfants virevoltent sur 123 mètres de dénivelé avec une alternance de vrilles, de vagues et de sauts.

Anna vous savez que je ne suis pas une grande marcheuse. Pire! Vous me voyez tous les jours prendre l'ascenseur pour un étage.

Mais là ça valait le coup de marcher 4 heures aller-retour à 2 711 m d'altitude, j'ai découvert le lac des 9 couleurs. Un bijou niché dans son écrin de nature minérale.

Cerise sur le gâteau : on s'est offert un coucher de soleil sur les crêtes de Vars Sainte Catherine. Un moment magique. Je me suis sentie toute petite au milieu de cette immensité et ce soir je vous écrit d'un Tipi. J'y passe la nuit. C'est chez Gaëlle Zalio.

Comme vous Anna, elle est gardienne, la gardienne du refuge de Basse Rua. Elle propose à ses visiteurs une vie simple, au plus près de la nature dans un cadre préservé.

Elle y concocte des mets délicieux à base de produits de pays, des circuits courts et de saison, afin de créer une cuisine gourmande.

Ce soir, en nous montrant les étoiles, Gaëlle nous a confié que vivre dans un refuge c’est un peu comme dans un cocon loin de l’agitation et parfois même un peu loin de la réalité. À moins que la réalité ne soit justement ici, dans nos vallées !

Rassurez vous Anna, je rentre quand même.

Une caresse à ma boule de poil.

Signé Géraldine