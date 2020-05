Vous avez du courrier... du Val de Loire

Géraldine Mayr visite les châteaux du Val de Loire et plus précisément celui de la belle au bois dormant. Et c’est à sa maman qu’elle écrit aujourd’hui.

Au Château d'Uché, Géraldine Mayr attend le Prince Charmant Copier

Maman,

une carte postale pour te changer des pages en papier glacé de “Point de vue”, comme si à force de feuilleter ce magazine, tu allais, comme par magie, devenir Princesse....

La vraie vie de château, elle est là, dans le val de Loire.

Ici, chaque château à son histoire : le château du Clos Lucé à Amboise où Léonard de Vinci a vécu les 3 dernières années de sa vie, le château d'Azay-le-Rideau bâti sur une île, le château de Chambord imaginé par François 1er et où on parcourt 500 ans d'histoire de France en quelques heures, le château de Chenonceau qui après celui de Versailles est le château le plus visité de France, le château de Cheverny qui a inspiré Hergé pour son château de Moulinsart, le château de Villandry et ses fabuleux jardins...

Il y a également le château d'Ussé qui a inspiré Charles Perrault pour le conte de la belle au bois dormant.... Un monument aux allures féeriques, surplombant l’Indre et la Loire, Chinon est à 15 km, Tours à seulement 42 Km.

C’est Jean V de Bueil, compagnon de Jeanne d’Arc, dit le « Fléau des Anglais », dont le fils épousera une des filles du Roi Charles VII et d’Agnès Sorel, qui entreprend les premières réalisations. Puis au 17e siècle, le château est transformé en demeure de plaisance.

De grands personnages ont marqué les lieux. A commencer par Le Nôtre. Très connu pour son travail sur les jardins de Versailles, son talent a également été mis à contribution ici. Les terrasses, elles, ont été imaginées par Vauban. L’écrivain Chateaubriand, un habitué des lieux, apporte sa contribution au parc un peu plus tard au parc en rapportant, des terres saintes, des cèdres du Liban.

Le château d’Ussé est également le seul château privé des grands châteaux de la Loire à être habité par la même famille depuis plus de 2 siècles.

Dans la Salle des gardes, il y a un incroyable plafond en trompe l’œil, qui imite parfaitement le marbre.

La plus ancienne pièce du château est la pièce voutée, décorée de tapisseries du 17e siècle et qui possède un souterrain vieux de plus de 1.000 ans.

Sans oublier bien sûr le grand escalier, dessiné par Mansart, qui conduit vers la chambre du Roi.

Et la princesse Aurore là-dedans ? Celle qui après avoir dormi 100 ans a été réveillée par le doux baiser de son prince.... Et bien des pièces du château d'Ussé ont été spécialement décorées. On assiste au baptême de la jeune princesse, il y a les gentilles fées, la méchante carabosse, le rouet maudit et bien évidemment, le réveil face au prince charmant.

Fin de l'histoire et de mon escapade dans le Val de Loire à la découverte de ses châteaux.

Maman, tu ne seras jamais Princesse, mais je t'aime

signé Geraldine