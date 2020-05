Vous avez du courrier... de Bourgogne

Mon chéri,

Bon baisers des routes de Bourgogne Copier

Nous sommes parties ce matin de Santenay, avec son moulin perché au milieu des vignes et son château à la toiture vernissée. C’était déjà un bel aperçu de ce que nous promet la région. C'est Julie qui est au volant, c'est elle aussi qui gère la carte : 102 km de roadtrip.

Prochaines étapes : Puligny-Montrachet, Meursault, Pommard, Beaune, Nuits St-Georges et Gevrey-Chambertin… de jolis noms qui me rappellent nos premiers rendez-vous en terrasse.

Un peu d'histoire, mon amour : réées dans les années 1950, les différentes routes des vins disséminées aux quatre coins de la France ont avant tout vocation à développer l'œnotourisme. Il y a la route des vins d’Alsace, la plus coquette ; la route des vins de Bordeaux, la plus sauvage ; la route du Champagne, la plus chic ; et la plus gourmande, la route des vins de Bourgogne.

La Bourgogne se divise en 5 territoires viticoles : le vignoble de l’Yonne (au nord-ouest), le pays Châtillonnais (terre du crémant de Bourgogne), la Côte Chalonnaise et le Mâconnais. La route des Grands Crus (côte de Beaune et côte de Nuits). Tu verrais Fred frapper à la porte, ou plutôt à la cave, de ceux qui produisent ce précieux nectar tricolore, elle s'imagine déjà, rentrée à paris, se reconvertir en œnologue.

Hum il est aimable ce vin, celui-ci au contraire plutôt bourru, oh celui-ci, il est nerveux. J'ai appris que l'on dit d'un vin, qu'il est franc quand il n'a pas de faux goûts, mais ceux de son raisin et de son terroir.

L’une des spécificités du vignoble Bourguignon est la production de vins en monocépage, c’est-à-à-dire qu’un seul type de raisin est utilisé dans l’élaboration du précieux nectar.

Et ce qu'ils appellent les climats, ce sont des parcelles de vignes bien délimitées au sein d’une appellation, qui bénéficient de conditions géologiques ou climatiques particulières (et souvent exceptionnelles). Il existe 84 appellations.

Est-ce que l'on va faire autre chose que boire ? Je sens d'ailleurs une pointe de jalousie, Mais : oui !

Cote tourisme, étape incontournable lors d’une visite du vignoble de la région. Beaune ! Capitale des vins de Bourgogne, Connue pour les toits vernissés et colorés de ses hospices à l’architecture gothique. On visitera bien sûr les hospices, mais aussi la basilique Notre Dame, le musée du vin, et nous ferons un saut dans le passé en visitant le majestueux Clos de Vougeot. C'est là-bas que les moines de l’abbaye de Cîteaux élaboraient leur vin, au XIIe siècle. Aujourd’hui, la production s’est arrêtée mais ont peux toujours visiter la cuverie, le cellier ou encore le dortoir des moines. Le lieu, impeccablement rénové, est aujourd’hui le siège de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, dont le but est de promouvoir la boisson Bourguignonne à travers le monde. Avec les filles ont est prête à être intronisées. On doit juste encore réviser ce chant traditionnel bourguignon.

Mon amour comme ce vin tu es charpenté, robuste, bien constitué, complet, bref : parfaitement équilibré.

Je t'aime

Signé Géraldine