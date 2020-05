Vous avez su courrier... de Cabourg !

Maman, Je sais que c'est un coin de France que tu aimes particulièrement : le Calvados, aux portes du pays d'Auge.

Cabourg, mon amour Copier

Ville de villégiature de Marcel Proust, il aimait résider dans son grand hôtel, magnifique endroit inscrit depuis 93 à l'inventaire des monuments historiques qui lors de la seconde guerre mondiale fut occupé par les nazis.

Marcel Proust s'est aussi inspiré de Cabourg pour Balbec, la station balnéaire de son roman "À l'ombre des jeunes filles en fleurs". Aujourd'hui, il a une promenade à son nom où tous les ans a lieu le festival du film romantique et où il y a le méridien de l'amour. Une œuvre unique au monde, constituée de 104 clous de la Monnaie de Paris ancrés dans les pavés de la digue et de 5 colonnes, une pour chaque continent, sur lesquelles le mot "amour" est décliné dans les 104 langues officielle des États du monde.

Ce matin, sur l'avenue de la mer, j'ai fait la connaissance de Lucie, une vraie carbourgeaise m'a-t-elle dit. Un peu star mais très sympa. Lucie m'a raconté qu'a la belle époque et l'entre-deux guerres. Cabourg était le lieu de rendez-vous de la grande bourgeoisie européenne. Et que ça l'est encore un peu. Lucie m'a conseillé d'aller faire un petit tour au square Nylic. Il est situé dans la partie sud des jardins du Casino. Y sont plantés : des acacias, du laurier du thym, du lilas des Indes et une large gamme de plantes vivaces. C'est là-bas, sur un banc, que l’après-midi, elle aime s'assoir pour lire.

Lucie avait l'air gourmande aussi. Elle en avait dans son sac et m'a fait gouter aux coques de Cabourg : des chocolats en forme de coquillages. Elles existent en trois saveurs, fleur de sel, caramel, et teurgoule, une spécialité normande de riz-au-lait à la cannelle cuite au four. J'imagine que je t'en ramène ?

Son festival, sa plage, son hippodrome, son casino et son grand hôtel. Cabourg, une vraie destination romantique mais à faire aussi pour un weekend entre mère et fille. La prochaine fois Maman tu viens avec moi.

Je t'embrasse.

Signé Geraldine.