Vous avez du courrier... de Chamonix et la Mer de Glace

Chaque jour, Géraldine poursuit son tour de France en carte postale. Aujourd'hui, direction Chamonix où elle écrit à son fils.

La carte postale de Géraldine : Chamonix et la Mer de Glace

Mon Loup,

Maman se prend pour Elsa de la "Reine des Neiges".

Visiter Chamonix et louper la mer de glace c'est comme visiter Paris et passer à côté de la Tour Eiffel. C'est le plus grand glacier de France !

Un glacier, c'est quoi ?

C’est la personne qui fabrique des glaces !

Oui mais pas que. Un glacier c’est aussi un amas de neige qui, écrasé par son poids, devient de la glace et forme une longue bande qui descend le long d'une montagne.

Celui ci est fascinant par sa grandeur. Sept kilomètres de long, deux cents mètres de large et 400 mètres de profondeur. Il fut découvert par deux touristes Anglais en 1741 et attire chaque année plus d’un million de visiteurs.

Départ de la gare de Chamonix Mont Blanc, dans un petit train rouge d’un autre temps.

Ça fait plus de deux siècles qu'il il fait le même chemin. Vingt minutes plus tard, arrivée à la gare du Montenvers, à 1913m d’altitude.

Le petit train en gare de Chamonix-Montenvers © Getty - Brian Summers / Design Pics

Accessible dès la sortie de la gare, un belvédère avec en contrebas la fameuse Mer de Glace, un océan au cœur des Alpes. A gauche, c'est l’Aiguille Verte. Je vois aussi l’Aiguille des Drus, les Grandes Jorasses et la Dent du Géant, des sommets qui ont été le théâtre des exploits des meilleurs alpinistes.

30 minutes de marche et 450 marches plus tard (la télécabine était fermée), Maman est rentrée dans les entrailles de la Mer de Glace. Dans les années 50 est née l'idée de créer une grotte dans cet énorme bloc de glace. Et pas une petite caverne ordinaire, non, un vrai appartement d'ours polaire avec un salon, une cuisine, une salle à manger, une salle de bain et une chambre. Le tout habillé d'effets sonores et de jeux de lumière

L'intérieur de la Mer de Glace © Getty

Combien il fait dans la grotte ? Entre 0 et 2°! Oui, ça caille. Et comme la glace fond aux beaux jours, il faut recréer une nouvelle maison chaque année.

A visiter également ,le Glaciorium, un espace dédié à la glaciologie (la formation et l'évolution des glaciers). Si seulement, comme Elsa de "La Reine des Neiges", Maman avait le pouvoir de contrôler la neige et la glace.

La Mer de Glace est l'illustration la plus spectaculaire de l'impact du réchauffement climatique en France. Plus de 120 mètres de glace perdus en un siècle.

Sylvie, ma voisine de balade me disait qu'elle était venue une première fois dans les années 80 et qu'a l’époque il n'y avait pas autant de marches à descendre. Notre guide, le regard un peu triste, a rajouté : "Oui c'est 15 à 20 marches de plus par an".

Raison de plus pour me dépêcher de t'amener, toi aussi, découvrir cette incroyable Mer de Glace.

Signée Maman.