Et si cette été on se rapprochait un peu plus de la nature en partant en voyage avec un âne ?

C'est au mois d'avril que normalement on commence à réfléchir aux vacances d’été, à la destination susceptible de faire plaisir à tout le monde. Confinés ou pas, Géraldine Mayr avec le fiston vous commencez à y réfléchir ?

Voyage avec un âne (pas seulement dans les Cévennes) Copier

Alors lui, évidemment, c'est dehors qu'il a envie d'être. Moi j'ai surtout envie de dépaysement, de voir autre chose que la cuisine de mes voisins d'en face, et puis de revenir à des activités simples. Un camping nudiste au cap d’Agde peut être ? Franchement, on aura vu personne pendant presque deux mois, voir tout ce monde d'un coup , tout nu, avec juste un masque, je ne suis pas prête. Une virée à Bugarach dans l’Aude ? Non plus, on a eu je crois, pour 2020, notre dose de fin du monde et de théorie du complot.

Alors cet été avec le fiston on va s'offrir une randonnée avec un âne. Eux aussi sont confinés depuis plus d'un mois et ne rêve que d'une chose, vous faire tourner en bourrique. De la Bretagne sauvage au sud de la France, en passant par la Dordogne ou encore la Vallée de la Loire. La fédération nationale âne et randonnée regroupe une soixantaine d’âniers. Ce qui nous a convaincu ? Les qualités de notre futur compagnon de route : dixit le site de la Fnar, l’âne est un animal extrêmement affectueux, sociable, malin, et il avance lentement. Ça m'arrange ! Plus d'un mois que je n'ai pas fait d'exercice donc son rythme sera le mien ! Il est écrit aussi : chercher à le dominer ne mène pas à grand-chose, essayer d'obtenir son amitié est bien plus efficace. J'ai un enfant : c'est pareil ! Je saurai trouver les mots.

On risque en plus de se faire des copains sur la route et de se faire payer l’apéro le soir. Franchement, vous rencontrez deux parisiens en balade avec un âne, vous avez envie de les inviter à la maison et d'inviter les voisins pour qu’ils profitent du spectacle non ?

Il se dit qu'en partant randonnée avec un âne, vous prenez un risque, un seul : celui de plus vous en passer ! Bah justement, ma seule inquiétude finalement avant de réserver pour cet été, c'est que mon fils s'attache à bourriquet et qu'il me demande de le ramener à Paris.

Si vous aussi comme Géraldine vous vous imaginez passer vos vacances avec un âne, rendez-vous sur âne et rando.

Infos Pratiques :