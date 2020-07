Y a quoi à voir dans le coin : dans l'Est de la France

Paysages impressionnants, villages pittoresques, balades captivantes en famille... France Bleu vous propose tout l'été ses coups de cœur pour découvrir la France autrement. Cette semaine, nous vous emmenons de la Marne jusqu'au Doubs, en passant par la Meuse et le Haut-Rhin.

Et si pour être dépaysé cette année, vous partiez en vacances... en France. Tout l'été, France Bleu partage avec vous ses coups de cœur pour découvrir notre beau pays. Seul ou en famille, bouclez vos valises et en route pour un voyage extraordinaire aux quatre coins de la France.

Cette semaine, nous vous emmenons dans l'Est de la France.

Nos coups de cœur nature

Le Pont d'Arc

Le célèbre Pont d'Arc dans les Gorges de l'Ardèche - Marina Geray

Niché dans les Gorges de l'Ardèche, le site du Pont d'Arc est site naturel exceptionnel. Véritable merveille de nature, il a été façonné par l'eau il y a au moins 500.000 ans. Haut de 54 mètres et large de 60 mètres, cet édifice naturel fait de calcaire a longtemps était emprunté par les hommes et les animaux pour traverser la rivière Ardèche.

Se retrouver face au Pont d’Arc, c’est à chaque fois une grande émotion

Désormais, le pont est devenu un site incontournable pour tous les visiteurs en quête d'authenticité. C'est un endroit idéal pour se détendre en famille ou entre amis. Pique-nique, baignade, balade en canoë... tout est réuni pour passer un bon moment.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site du Pont d'Arc-Ardèche.

Les passerelles himalayennes du lac de Monteynard

La passerelle d'Ebron - V. Thiebault - Syndicat du Lac de Monteynard-Avignonet

Le lac de Monteynard est né lors de la construction d'un barrage EDF en 1962. En majeure partie navigable, cette étendue d'eau étend ses eaux turquoise sur 20 km de long.

Joyau du tourisme en Dauphiné, le site multiplie des attraits naturels et touristiques. Bien que la baignade soit interdite, il est le paradis des amateurs de sports et d'activités nautiques.

Uniques en Europe !

Pour découvrir autrement le site, un circuit vertigineux a été créé grâce à ses passerelles himalayennes. Elles se parcourent à pied ou à VTT pour le plaisir d'une petite poussée d'adrénaline.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site du Lac de Monteynard.

La Reculée des Planches

La reculée des Planches - Arbois Poligny Salins Cœur du Jura Tourisme

Classée au titre des sites naturels protégés et des sites Natura 2000, la Reculée des Planches est une impressionnante vallée du Jura encerclée par de hautes falaises. Site incontournable dans la région, il recèle de nombreux trésors naturels comme la Cascade des Tufs. Attendez-vous à être surpris par la richesse de sa faune et de sa flore.

La beauté des paysages du Jura

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site de l'office du tourisme Arbois Poligny Salins - Cœur du Jura Tourisme.

Nos coups de cœur famille

Le train de Montenvers

Découvrir la Mer de Glace avec le petit train rouge de Montenvers - Salomé Abrial

Et si vous découvriez la vallée de Chamonix autrement ? Au départ de la gare de Chamonix, le célèbre petit train rouge à crémaillère amène ses passagers à Montenvers, à une altitude de 1913 mètres. Lors de cette montée, un panorama grandiose sur le glacier de la Mer de Glace, les Drus et les Grandes Jorasses s'offre aux visiteurs.

Un panorama grandiose !

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site officiel de la vallée de Chamonix.

Le Palais Idéal du Facteur Cheval

L'incroyable Palais Idéal du Facteur Cheval - Frédéric Jouhanin

Entre 1879 et 1912, le facteur Ferdinand Cheval a construit à Hauterives son Palais Idéal. Classé Monument historique en 1969 par André Malraux, ce chef d'œuvre de l'architecture naïve et de l'art naïf a fait l'admiration des surréalistes et a inspiré les artistes pendant plus d'un siècle.

Une œuvre d'art brut

Palais inhabitable, peuplé par un incroyable bestiaire, il se niche au milieu d'un jardin luxuriant propice à la rêverie.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site du Palais Idéal du Facteur Cheval.

Le funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet

L'ascension de la Chartreuse avec le funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet - A. Doucé

Depuis plus de 90 ans, le funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet gravit les pentes du Massif de la Chartreuse. Site incontournable en Isère, il permet de découvrir autrement la chaîne de Belledone.

Une montée abrupte, impressionnante

La montée dure 20 minutes dans une cabine habillée de bois. Forte en sensations, la pente de l'ascension s’approche de la verticalité.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site du funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet.

Nos coups de cœur découverte

Le château de Guédelon

La construction du château fortifié de Guédelon avec les matériaux et techniques du Moyen-Âge - Château de Guédelon

Véritable aventure humaine, la construction du château de Guédelon se fait avec les techniques et les matériaux (pierre, bois, terre, sable, argile...) utilisés au Moyen-Âge. Ce chantier scientifique, historique, pédagogique, touristique et humain est un véritable voyage dans le temps.

L'aventure médiévale du XXIe siècle !

Saison après saison, les "œuvriers" ont édifié différentes parties du château : l'enceinte fortifiée, le logis et ses charpentes, la chambre et ses peintures murales, la cuisine et le cellier, les salles de tir et leurs imposantes voûtes d'ogives, une partie du chemin de ronde…

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site du château de Guédelon.

Le village médiéval d'Yvoire

La cité médiévale d'Yvoire au bord du lac Léman - Antoine Berger

Au bord du lac Léman se trouve l'un des Plus Beaux Villages de France, la cité médiévale d'Yvoire.

La perle incontournable du lac Léman

Avec ses 700 ans d'histoire, ce village fleuri surnommé La perle du lac offre à ses visiteurs des remparts multicentenaires, des portes fortifiées, un château du XIVe siècle mais également un havre de félicité, le Jardin des Cinq Sens.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site du village d'Yvoire.

Les maisons suspendues de Pont-en-Royans

Les maisons suspendues de Pont-en-Royans dans le parc naturel du Vercors - Itinera Magica

À la porte du Parc naturel régional du Vercors, Pont-au-Royans est connu pour être l'un des villages les plus curieux en Dauphiné avec son architecture unique.

La poésie à fleur de roche

Ses maisons suspendues aux façades colorées, ses remparts, ses ruelles, ses jardins en terrasse, son pont ont permis au village médiéval d'être inscrit au titre des Monuments Historiques en 1944.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site de Saint-Marcellin Vercors Isère.